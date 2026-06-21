Colocan a Vozinha, arquero del Mundial 2026, en la Liga BBVA MX: “Nunca se sabe”

Vozinha se dio a conocer en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabo Verde, selección debutante en el torneo, logró detener a España en su primer partido sellando un empate histórico que terminó sin goles. El arquero fue la gran figura del encuentro concretando siete paradas clave para mantener el arco en cero. El jugador ganó una exposición global y ahora lo colocan en la Liga BBVA MX.

Previo a lo que será el juego de Cabo Verde contra Uruguay por la segunda fecha de la Fase de Grupos, el caboverdiano Garry Rodrigues pasó por conferencia de prensa y allí fue consultado por su compañero. El futbolista destacó el partido que Vozinha realizó ante los españoles, además de remarcar su calidad como guardameta y catalogarlo como “gran persona”. Sin embargo, fue sorprendido al ser consultado sobre si podría jugar en México.

¿Vozinha a la Liga BBVA MX?

Rodrigues fue consultado sobre la posibilidad de que Vozinha tenga una aventura en el futbol mexicano y, lejos de desviar la atención, dejó abierta la posibilidad. “Después él podrá decidir por sí mismo qué hará, si irá a México o lo que sea. Espero que continúe de esta manera y que tenga mucho éxito, primero con nuestro equipo y después, quizá, con un nuevo desafío en México, nunca se sabe”, expresó su compañero.

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De esta manera, se abre la posibilidad de que Vozinha se sume a la Liga BBVA MX tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cabe destacar que, hasta el momento, ningún equipo del balompié nacional ha intentado realizar acercamientos hacia el guardameta de Cabo Verde, por lo que solamente se tratan de especulaciones. Sin embargo, esto no quita que pueda recibir ofertas en un futuro cercano.

Dónde juega Vozinha y cuál es su valor de mercado

Vozinha forma parte del GD Chaves de Portugal, equipo de la Segunda División portuguesa. Llegó al club en 2024 y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, de acuerdo a Transfermarkt. Esto quiere decir que el portero quedará en libertad de acción en los próximos días, facilitando cualquier negociación con clubes del exterior.

Actualmente, su valor de mercado alcanza los 50 mil euros, una cifra realmente baja. Cabe resaltar que Vozinha tiene una cotización baja principalmente por su edad —40 años—, la posición y el nivel de liga en el que compite.