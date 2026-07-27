Vozinha firma con un nuevo equipo y este será su nuevo sueldo

Vozinha ya definió su futuro después de convertirse en una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El portero de Cabo Verde iniciará una nueva etapa en Sudamérica tras cerrar un acuerdo económico con Colo-Colo de Chile.

Luego de finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal, Vozinha llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo futbolista de Colo Colo. El experimentado guardameta firmó un contrato por 18 meses y afrontará la primera experiencia de su carrera en el futbol sudamericano y tendrá un salario superador.

El salario que tendrá Vozinha en Colo Colo de Chile

De acuerdo con información de distintos reportes chilenos, Vozinha percibirá un salario cercano a 47 millones de pesos chilenos al mes. Esa cifra equivale a 600 mil dólares por temporada. Sin dudas, un sueño cumplido para el caboverdiano.

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El contrato de Josimar Dias con Colo Colo se extenderá hasta finales de 2027, aunque ambas partes incluyeron una cláusula de revisión para diciembre de este año. Esa condición permitirá evaluar la continuidad del acuerdo dependiendo del rendimiento deportivo.

Vozinha, Cabo Verde |MEXSPORT

Vozinha llega tras destacar en el Mundial 2026

El arquero de 40 años llamó la atención durante la Copa del Mundo por sus actuaciones frente a selecciones como España, Uruguay y Argentina. Su rendimiento le permitió ser incluido en el equipo ideal del Mundial 2026 y despertó el interés de varios clubes tras quedar como agente libre.

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Después de terminar su etapa en el Chaves de Portugal, Colo Colo aceleró las negociaciones para cerrar su incorporación. El presidente del club, Aníbal Mosa, confirmó que existía un acuerdo con el entorno del futbolista antes de oficializar el fichaje.

|Crédito: @vozinha1 / Instagram

El reto de Vozinha en el futbol chileno

En Colo Colo, Vozinha competirá por un puesto en la portería con el joven Gabriel Maureira, de 19 años. Además, compartirá plantel con los argentinos Claudio Aquino, Javier Correa y Maximiliano Romero, bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

El fichaje también generó repercusión fuera de Chile. La publicación de bienvenida del club recibió numerosas reacciones en redes sociales. Ahora, Vozinha buscará trasladar al futbol chileno el nivel que mostró durante el Mundial y consolidarse como una de las principales incorporaciones del mercado.

