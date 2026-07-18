Vozinha tendría nuevo destino tras el Mundial 2026 y no es Brasil ni Europa

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ contó con la sorpresiva participación de la Selección de Cabo Verde. El equipo africano desempeñó un debut histórico que le llevó a los Dieciseisavos de Final. Destacando la actuación del portero Vozinha que le valió captar el interés de la prensa internacional.

A pesar de que el portero caboverdiano cuenta con 40 años, el mercado internacional se ha fijado en sus servicios para poder dar un salto importante a su carrera. Reportes desde Sudamérica señalan que el Colo Colo de Chile estaría interesado en contratarle para este verano.

Vozinha se encuentra en conversaciones con Colo Colo|MEXSPORT

Por qué Vozinha fue una de las revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cabo Verde logró clasificar en el Grupo H en el segundo lugar tras enfrentar a dos campeones del mundo como lo son España y Uruguay. Su registro en la primera fase fue de tres empates; un 0 a 0 ante España, el empate 2 a 2 contra Uruguay y su clasificación tras empatar 0 a 0 contra Arabia Saudita.

El equipo caboverdiano cerró aquella fase como uno de los equipos clasificados con menos goles en contra. Por lo que la figura de Vozinha fue importante para que Cabo Verde lograra su clasificación. Así como también registró una espectacular eliminatoria ante Argentina que terminó con el triunfo de La Albiceleste por 3 a 2.

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Vozinha lanza una contraoferta a Colo Colo

Colo Colo lanzó una primera oferta al arquero sensación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que deja buenas sensaciones. Ya que Vozinha vería con buenos ojos el poder sumarse al proyecto chileno. Sin embargo, el portero lanzó una contraoferta en la que se espera que las negociaciones se resuelvan en el corto plazo.

Vozinha lanzó una contraoferta a Colo Colo|Jose Luis Melgarejo

Hasta el momento se desconoce las condiciones que Vozinha habría mandado al equipo sudamericano. Por parte de la directiva de Colo Colo se espera que las conversaciones lleguen a buen puerto debido a que la pretemporada en el balompié chileno se encuentra en marcha.