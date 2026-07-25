Vozinha tiene nuevo equipo y podría ganar hasta DIEZ veces más tras su excelente Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde se plantó como una de las sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo africano demostró su nivel tras medirse ante campeones del mundo como España, Uruguay y Argentina. Sin embargo, el buen papel de la selección no puede comprenderse sin el talento de Vozinha.

El portero de Cabo Verde irrumpió en el torneo como una de las revelaciones del Mundial 2026. Por lo que en el mercado veraniego logró cerrar un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Colo Colo. El cual le brindará una increíble oportunidad económica a sus 40 años de edad.

Vozinha contará con un increíble salario en Colo Colo tras su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Jose Luis Melgarejo

El increíble salario que tendría Vozinha en Colo Colo

Vozinha contaba con un “modesto” salario de 7 mil dólares al mes como futbolista profesional en el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Sin embargo, el nuevo contrato que tendría en el futbol de Chile consta de 35 a 66 mil dólares mensuales.

Es decir, que en su llegada como nuevo futbolista del Colo Colo ganaría 10 veces más de lo que cobraba en Portugal. Por lo que Anibal Mosa, directivo del club chileno, confirmó que el jugador se encuentra en espera de viajar a la capital de Chile para someterse a los exámenes médicos.

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Vozinha lidera el Once ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA abrió una dinámica en donde el aficionado hacía notar su peso en la conformación de un once ideal llamado FIFA Dream XI. Dentro de las elecciones destacadas se encuentra el propio Vozinha como el arquero que lidera dicho cuadro. Superando a arqueros consagrados como Emiliano Martínez o Unai Simón.

Vozinha brilló en partidos de alta exigencia como el Argentina vs Cabo Verde

En ese sentido, el portero caboverdiano destacó en partidos de alta exigencia como lo fue la derrota 3 a 2 ante Argentina en los Dieciseisavos de final. Sin embargo, un resultado consagratorio fue el 0 a 0 que logró ante España en la Fase de Grupos. Dejando una portería imbatida ante la selección que se convertiría en el campeón de la competencia.