Vozinha tiene muchas ofertas de equipos y ya dijo a cuál elegirá para sus últimos años de carrera

Pocos futbolistas aprovecharon tanto la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como Vozinha. El experimentado guardameta de Cabo Verde pasó de ser prácticamente desconocido para gran parte del planeta a convertirse en una de las figuras más comentadas del torneo gracias a sus actuaciones frente a algunas de las mejores selecciones del mundo.

A sus 40 años, el arquero todavía no piensa en el retiro. Tras finalizar la participación de Cabo Verde en el Mundial, confirmó que quiere seguir jugando al menos una o dos temporadas más y reveló qué busca en su próximo destino.

El canal CBS invitó a Vozinha a uno de sus programas matutinos, para hablar de su vida y de como cambió después del Mundial.



Dice que ya no puede salir a la calle, que es una celebridad y que está orgulloso de que ahora la gente sepa dónde queda Cabo Verde.



Dice que quiere… pic.twitter.com/mJW6GErZq6 — Juez Central (@Juezcentral) July 16, 2026

La condición que puso Vozinha para elegir equipo

En una entrevista con CBS Mornings, el portero explicó que ya analiza diferentes posibilidades para continuar su carrera, aunque dejó claro que no tomará una decisión basada únicamente en el impacto mediático que generó durante el torneo.

“Voy a escoger un equipo que me quiera como futbolista y no por mercadeo”, afirmó Vozinha. La declaración llega después de que su popularidad se disparara durante la competencia. Sus destacadas actuaciones llamaron la atención de aficionados de todo el mundo y también de varios clubes interesados en incorporarlo.

El Mundial 2026 cambió la vida de Vozinha

El arquero reconoció que jamás imaginó el impacto que tendría su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según explicó, pasó de tener cerca de 50 mil seguidores en Instagram a superar los 29 millones tras sus actuaciones con Cabo Verde.

“Estoy muy agradecido y muy feliz por todo lo que ha pasado en mi vida. Nunca esperaba algo así”, comentó. Además, destacó el orgullo que siente por haber ayudado a que más personas conozcan a Cabo Verde.

“Antes decíamos que éramos de Cabo Verde y mucha gente preguntaba dónde estaba. Ahora ya no hace falta explicarlo. Eso es lo mejor que nos pudo pasar”, señaló. A diferencia de otros futbolistas de su generación, Vozinha no contempla colgar los guantes de inmediato.

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El guardameta aseguró que su pasión por el futbol sigue intacta y que todavía tiene energía para competir al máximo nivel. “Quiero jugar al menos uno o dos años más. Amo el futbol. Si estoy aquí a los 40 años es porque realmente siento esta pasión”, explicó.

La gran incógnita ahora es cuál será el club que logre convencer a uno de los nombres más sorprendentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un torneo que transformó para siempre la carrera del histórico arquero caboverdiano.