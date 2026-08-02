Fue vinculado a la Liga BBVA MX y Vozinha por fin definió su próximo equipo

Vozinha fue una de las figuras que logró causar sensación dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El portero de Cabo Verde apuntaba a varios mercados latinoamericanos, incluyendo la propia Liga BBVA MX. Sin embargo, el destino del portero caboverdiano parece estar definido para este verano.

Según reportes de Fabrizio Romano, Vozinha se encuentra camino a Chile para ser el nuevo futbolista de Colo Colo. En ese sentido, la nueva etapa del portero caboverdiano sí terminaría dentro del continente. Por lo que ahora el tema sería establecer las nuevas condiciones para poder concretar su fichaje.

Vozinha definió su futuro para este verano|Crédito: @FIFAWorldCup

Qué equipos de la Liga BBVA MX pretendieron a Vozinha

La Liga BBVA estuvo siguiendo de cerca los pasos de Vozinha para el mercado de fichajes. El más relevante fue el Querétaro FC, quien habría lanzado una oferta para poder cerrar los servicios del jugador caboverdiano. Sin embargo, el mismo directivo del equipo de Gallos Blancos desmintió los rumores.

Cabe mencionar que se habló de que las negociaciones entre Vozinha y Colo Colo no habrían llegado a buen puerto. Por lo que la nueva actualización sobre su llegada al balompié chileno terminó por generar ciertas sorpresas. Sobre todo por lo que sería su nueva etapa en una de las mejores ligas del continente.

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Cuándo presentan a Vozinha como nuevo fichaje de Colo Colo

De acuerdo a reportes desde Sudamérica, la llegada de Vozinha está planeada para darse el día de hoy 2 de agosto. Los exámenes médicos y sus primeros entrenamientos se darían el lunes 3 de agosto para posteriormente ser anunciado de manera oficial el martes 4 de agosto.

Vozinha, Cabo Verde |MEXSPORT

En cuanto al debut de Vozinha con Colo Colo se espera la evaluación del cuerpo técnico y el staff para determinar su situación. Ya que en primer lugar deberá adaptarse físicamente al ritmo de juego que se maneja dentro del futbol chileno. Además de que se evite cualquier inconveniente si no se encuentra al 100 por ciento físicamente.