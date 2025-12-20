Washington Commanders vs Philadelphia Eagles: Ver EN VIVOy GRATIS el resultado HOY sábado 20 de diciembre, juego de la semana 16 de la temporada 2025 de la NFL; marcador online

En una jornada sabatina clave de la Semana 16, los Philadelphia Eagles (9-5) se meten al Northwest Stadium para medirse a los Washington Commanders (4-10) en un enfrentamiento divisional marcado por realidades opuestas.

Philadelphia parte como claro favorito , respaldado por una ofensiva balanceada que comanda Jalen Hurts

por el impacto constante de Saquon Barkley, quien se encuentra a las puertas de alcanzar las 1,000 yardas por tierraen la temporada. Para los Eagles, el partido representa una oportunidad inmejorable para afianzarse en la cima de la NFC Este, luego de venir de una victoria contundente por blanqueada ante los Raiders. Ese resultado reforzó la imagen de un equipo sólido, disciplinado y con aspiraciones reales dentro de la conferencia, capaz de imponer condiciones tanto por aire como por tierra.

Del otro lado, los Commanders afrontan el duelo con el orgullo como principal motivación. En medio de una campaña complicada, Washington buscará despedirse de su afición con una actuación competitiva frente a su rival divisional.

Las ausencias confirmadas del quarterback Jayden Daniels y del tackle Laremy Tunsil obligan al equipo a apoyarse en la experiencia de Marcus Mariota, quien tendrá el reto de enfrentar a una defensa de Philadelphia que se ubica entre las cinco mejores de la NFL.