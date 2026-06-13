¡Inesperado! Futbolistas mexicanos se suman a la concentración de Colombia previo a su debut mundialista

A pocos días de que arranque la actividad para la selección de Colombia, uno de los países que jugarán en México, se dio una situación poco común que comenzó a llamar la atención en Guadalajara. Jugadores mexicanos están teniendo participación directa en los entrenamientos previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El protagonista es Cruz Martínez, guardameta Sub 21 del Atlas, quien este viernes se incorporó a una práctica de la Selección Colombia como parte de los trabajos previos al debut del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo. El guardametas no sería el único en sumarse como ‘sparring’ en la previa a Colombia vs. Uzbekistán.

Cruz Martínez, mexicano de Atlas, entrenó con Colombia antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El portero, nacido en California y perteneciente a las fuerzas básicas del Atlas, fue elegido para apoyar la sesión de entrenamiento del combinado cafetero en la Academia AGA, sede de concentración de Colombia durante su estancia en Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR:



Martínez trabajó junto a Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero, convirtiéndose en el primer futbolista rojinegro en participar en las prácticas de Colombia. La presencia del arquero mexicano no fue una casualidad. Esto forma parte de una serie de solicitudes realizadas por Colombia al momento de elegir la Academia AGA.

|Foto: @AtlasFC

Atlas aportará más jugadores a las prácticas de Colombia

De acuerdo con información cercana a la institución rojinegra, Cruz Martínez será el primero de varios elementos que colaborarán con los entrenamientos colombianos. La petición de la selección sudamericana contempla la participación de sparrings procedentes de las categorías inferiores del Atlas.

La decisión de enviar al portero fue tomada por el presidente del club, Aníbal Fájer, y por el director deportivo Eduardo Herrera, luego de que Colombia solicitara un cuarto guardameta para complementar los trabajos de preparación. Pronto podría haber incluso un equipo completo de jugadores de Atlas.

Cucho Hernández sonó para reforzar al América hace unos años y ahora está listo para brillar con la Selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @FCFSeleccionCol

Con Colombia a punto de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los jóvenes futbolistas del Atlas tendrán una experiencia poco habitual: compartir cancha y entrenamientos con figuras internacionales antes del debut mundialista. Integraran equipo con James Rodríguez, Luis Díaz y compañía.

