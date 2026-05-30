CONFIRMADO: Los jugadores de la Liga BBVA MX que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a menos de dos semanas de comenzar y pocas son las selecciones participantes que faltan de anunciar su convocatoria final. La Liga BBVA MX es una de las competencias que llevará más jugadores a la justa mundialista y es gracias tanto al talento nacional como al internacional.

En total, hay 16 jugadores que tienen su lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay por lo menos otros 10 que se podrían incluir gracias a las prelistas de Canadá, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Base mexicana de la Liga BBVA MX

La Selección Mexicana estará compuesta en su mayoría por jugadores de la Liga BBVA MX. La portería estará protegida por Raúl “Tala” Rangel de las Chivas y Carlos Acevedo de Santos Laguna. Las laterales corresponden a Jesús Gallardo, de Toluca, por la izquierda, y a Israel Reyes, del América, por la derecha.

Las Chivas aportaron a tres mediocampistas que brillan por sus múltiples cualidades. Luis Romo puede fungir como contención o como defensor central. Brian Gutiérrez ha jugado como interior y también puede abrirse a las bandas si es necesario. El último, Roberto Alvarado, es un extremo derecho nominal, pero puede hacer lo propio en el otro costado de la cancha.

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Cruz Azul fue el campeón de la Liga BBVA MX, pero solo uno de sus jugadores mexicanos tiene asegurado su lugar en el certamen que se va a disputar del 11 de junio al 19 de julio . Erik Lira fue campeón con “La Máquina” aunque no pudo disputar la Liguilla. Uno de los talentos de la Selección Azteca es Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana. El joven de 17 años de edad apunta a tener minutos importantes en el planteamiento de Javier Aguirre el certamen en el que México comparte el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Entre los delanteros, los jugadores que completarán la plantilla actual previo al anuncio de la lista oficial son Guillermo “Memote” Martínez de Pumas y Armando “Hormiga” González de Chivas.

Concacaf brilla en la Liga BBVA MX

El mayor rival de México en la región es Estados Unidos y el equipo de las barras y las estrellas decidió llevar a uno de los futbolistas más talentosos de la liga mexicana en la figura de Alex Zendejas. El delantero del América es un caso especial porque solo jugó dos partidos en el último año y medo con el USMNT y eso hizo que fuera una sorpresa en el listado de Mauricio Pochettino.

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Una de las selecciones mundialistas que más talento de la Liga BBVA MX llevará al torneo de la FIFA es Panamá. Los “Canaleros” cuentan con cuatro jugadores de la liga mexicana entre sus 26 convocados. El de mayor renombre es Adalberto Carrasquilla, de los Pumas de la UNAM. El mediocampista fue convocado pese a sufrir una lesión en la Final del Clausura 2026 que pondría en riesgo su participación. Además del “Coco”, Thomas Christiansen decidió incluir en su convocatoria final a Ismael Díaz de FC León, Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez de FC Juárez.

Colombia con sabor mexicano

De los países sudamericanos con más representación en la Liga BBVA MX solo Colombia ha anunciado su lista oficial y dos de los jugadores más destacados de la competencia están en ella. Camilo Vargas buscará ser el portero titular de los “Cafeteros” porque la competencia son David Ospina y Álvaro Montero. Aunque será complicado que sea titular, Willer Ditta, de Cruz Azul, es uno de los defensas centrales llamados por Néstor Lorenzo.

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Los jugadores de la Liga BBVA MX que apuntan a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Uruguay, Ecuador y Paraguay solo han revelado sus prelistas y en ellas hay nueve jugadores que podría acabar en las listas finales. Entre los uruguayos están Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez del América, Rodrigo Aguirre de Tigres y Santiago Mele de Rayados de Monterrey. Entre los ecuatorianos hay tres que son casi fijos, pero solo falta la confirmación: Enner Valencia, de Pachuca; Pedro Vite, de Pumas; y Jackson Porozo, de Xolos de Tijuana. Paraguay solo tiene a dos jugadores en la Liga BBVA MX dignos de ser incluidos en la lista y son Diego González de Santos Laguna y Robert Morales de los Pumas. Además, está el caso de Marcelo Flores, de Tigres, que hizo el One-Time Switch para representar a Canadá en lugar de México.