Revelan nuevos detalles sobre Wolverine; así ha recibido críticas por sus modificaciones

Se trata, sin duda alguna, de uno de los videojuegos más esperados no solo de este año, sino de los últimos años dentro de la modalidad de superhéroes. Wolverine está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante conocer la razón por la cual ha recibido algunas críticas en los últimos días.

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Wolverine se convirtió, desde que se supo su lanzamiento, en uno de los videojuegos que más impacto ha generado en cuanto a reacciones en redes sociales. No obstante, ahora estas son un tanto negativas debido a las posibles modificaciones que el título tendría en su contenido.

¿Qué modificaciones podría tener Wolverine que no agradaron al público?

En un principio, una de las razones que llamó poderosamente la atención respecto a este videojuego era la posibilidad de que el mismo se diera a través de la modalidad Mundo Abierto, un estilo que se ha vuelto común y que hizo famoso títulos como el GTA, por citar un ejemplo.

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🚨 #WolverinePS5 - ADIÓS AL MUNDO ABIERTO 🚨



🔥🎮 Wolverine en PS5 NO será un sandbox gigante como Spider-Man.



🗣️ Insomniac apuesta por un diseño "Wide-Linear" (estilo God of War o Tomb Raider).



👉🏻 Esto sin duda repercutirá en mejores gráficos, menos misiones de relleno y… pic.twitter.com/09lNQw3H9R — Legión Looterana (@LegionLooterana) April 5, 2026

Sin embargo, y de acuerdo con la cuenta de X Legión Looterana, Wolverine le dirá adiós al Mundo Abierto en la PlayStation 5 tal y como fue en su momento Spider-Man, por lo que ahora Insomniac apostaría todo por un diseño conocido como Wide-Linear, el cual también es popular entre los amantes de los videojuegos.

Ventajas y desventajas de la desvinculación del Modo Abierto en Wolverine

La llegada de una modalidad Wide-Linear permite que los usuarios cuenten con con mejores gráficos en el videojuego, lo cual puede cautivar a los gamers que se adentran por primera vez en el mundo de los superhéroes. Del mismo modo, esta modalidad tiene menos misiones de relleno.

Sin embargo, también es un hecho que el no contar con un Modo Abierto impide que los usuarios puedan innovar o conocer más respecto a lo que pueden hacer con el personaje de Wolverine. Por lo pronto, vale decir que esta información no ha caído del todo bien a la comunidad gamer.