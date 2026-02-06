WWE 2K26 presenta novedosas sorpresas; así harán su entrada los luchadores

Uno de los videojuegos que más expectativas ha generado en los últimos meses guarda relación con un ámbito totalmente deportivo. Se trata del WWE 2K26 , mismo que tendrá muchas novedades para sus miles de fanáticos alrededor del mundo en relación a lo que fue la edición pasada.

Se trata de un videojuego que buscará resarcir cada uno de los errores que tuvo el año pasado, mismo que fue sumamente criticado por el producto que entregó. Ahora, se sabe que, dentro de sus mejoras, aparece la posibilidad de “jugar” con los luchadores al momento de que estos entren a la arena.

¿Cuáles son las mejoras que tendrá el WWE 2K26?

Insiders, conocedores y algunos fanáticos han expresado su deseo por tener en sus manos el WWE 2K26, sobre todo, por la forma en cómo los luchadores podrán entrar a la arena de combate. Y es que, de acuerdo con los informes, al momento de iniciar una lucha los usuarios tendrán varios acciones a escoger con sus superestrellas.

🚨 En WWE 2K26, al empezar un combate tendremos varias acciones que poder realizar.



Por ejemplo, ganarse aplausos del público, darle la mano al rival, o atacarlo antes de que suene la campana. pic.twitter.com/7XaDw65t1M — Rolsogames (@RolsoG) February 5, 2026

En otras palabras, cuando el luchador entre a la arena este tendrá la posibilidad de hacer algunos movimientos para, por ejemplo, ganarse los aplausos del público o, bien, atacar a su oponente antes de que suene la campana. Del mismo modo, es posible que le dé la mano a su rival antes de iniciar el combate.

Esta situación forma parte de los deseos de la WWE para hacer un videojuego mucho más dinámico y atractivo para sus seguidores después de lo que fue la edición 2025. Por lo pronto, vale decir que estos cambios han sido bien recibidos por gran parte de la comunidad digital.

¿Cuándo sale el WWE 2K26 y cuánto costará?

Debes saber que el WWE 2K26 está planeado para lanzarse el siguiente mes, más precisamente el 13 de marzo del 2026. Se sabe, además, que su precio rondaría los 70 dólares; es decir, poco más de 1,300 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. ¿Estás listo para adquirirlo?