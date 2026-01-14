WWE anuncia primera lucha OFICIAL para la presentación de la AAA en México este 17 de enero

La WWE ha informado a través de sus canales oficiales, la primera lucha del evento que presentan de la mano de Lucha Libre AAA, este 17 de enero en el Gimnasio Juan de la Barrera, de la Ciudad de México, donde enfrentarán a El Grande Americano ante Hijo del Vikingo, rivalidad que ha ido creciendo en últimas semanas.

Todo ha comenzado a dar un giro en la AAA y El Hijo del Vikingo cerró el 2025 sumándose a Dorian Roldán y Omos en la facción de EL NUEVO OJO, lo que indica que el ex megacampeón es oficialmente rudo por lo que se verá su estilo de alto impacto, pero más violento y dejando de seguir las reglas.

WWE ha programado a El Grande Americano quien busca ser el megacampeón pero tendrá que dominar en una lucha que hasta hace meses parecía imposible, pero que ahora tendrá toda la atención porque sería un mano a mano explosivo, lleno de emociones y que marcará el camino de quien podría ser el nuevo megacampeón, título que tiene en sus manos Dominic Mysterio.

IA adelanta al posible ganador de la lucha de El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano

Ante el anuncio de WWE sobre esta lucha de El Hijo del Vikingo vs El Grande Americano, fue consultada la IA para conocer el nombre del posible ganador de la batalla, arrojando que en el ring, todo puede suceder, pero que ligeramente el estilo de alto impacto, innovación y resistencia mostrada podrían ser puntos por los cuales Vikingo salga con la victoria.

La IA expone por su parte que la larga carrera de El Grande Americano y la superioridad en fortaleza y altura serían las armas más fuertes para el enmascarado.

Sumando a los puntos de la IA, no se pueden descartar posibles intervenciones, como las del NUEVO OJO o también la de Los Americanos que podrían darle un rumbo a la lucha a celebrarse este sábado 17 de enero en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Boletos agotados para la AAA este 17 de enero en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera

A solo tres días de la lucha de WWE en México con la AAA, los boletos están prácticamente agotados, y en el sitio web en donde se venden los accesos, parece que solo hay dos disponibles en la parte baja del recinto, con un costo de $1,250 pesos.