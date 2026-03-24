WWE recibe excelentes noticias; este luchador regresaría para Wrestlemania 42

Una de las razones por las cuales este camino a Wrestlemania 42 ha estado tan apagado deriva de las constantes lesiones con las que la WWE ha tenido qué lidiar desde hace algunos meses. No obstante, a semanas para este magno evento la empresa habría recibido una importante noticia.

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Como sabes, Wrestlemania 42 será el evento más importante que la WWE tendrá a lo largo del 2026. Este se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, el sábado 18 y domingo 19 de abril, por lo que estamos prácticamente a días de un evento sin precedentes en el ambiente deportivo.

¿Qué luchador podría volver a la WWE para Wrestlemania 42?

Fue en uno de los últimos episodios de WrestleVotes Radio en Fifhtful Select que se informó que fuentes dentro de la WWE se encuentran optimistas respecto al regreso de Bron Breakker previo a Wrestlemania 42, esto luego de que el luchador estuviera fuera de actividad durante algunos meses.

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Cabe mencionar que Bron Breakker es uno de los líderes de The Vision, la facción más importante que la WWE tiene en la actualidad Por ello, el retorno de este luchador sería importante considerando que tendría un lugar asegurado en Wrestlemania 42 al ser una estrella en claro ascenso.

¿Cómo cambiaría Wrestlemania 42 con el regreso de Bron Breakker?

El posible regreso de Bron Breakker traería consigo cambios significativos en la cartelera de Wrestlemania 42. En primera instancia, de concretarse su retorno la WWE podría confirmar un mano a mano entre este luchador y Seth Rollins, en lo que sería un duelo por la supremacía de The Visión.

Del mismo modo, este regreso haría que los demás integrantes de la facción se involucren en otros feudos. De hecho, con esto se abre la posibilidad para que Austin Theory y Logan Paul reten a los Usos por el Campeonato de Parejas de la marca, en un duelo que sería de poder a poder.