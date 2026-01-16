WWE confirma CAMBIO de PLANES para Wrestlemania 42; esto pasará con Roman Reigns

Restan poco más de tres meses para que se lleve a cabo el evento más importante de la WWE y uno de los más trascendentes a nivel deportivo que habrá en el año. Wrestlemania 42 está prácticamente a la vuelta de la esquina y, pese a ello, se habría confirmado un cambio de planes que incluye a Roman Reigns.

Con más de 1000 días de reinado en su último tramo como rostro de la empresa bajo el Campeonato Universal, Roman Reigns es considerada una leyenda de la WWE, por lo que su participación en Wrestlemania 42 está asegurada. Sin embargo, esta habría tenido algunos cambios importantes en los últimos días.

¿Qué cambios hará la WWE rumbo a Wrestlemania 42?

De acuerdo con información de Wrestling Observer Radio, la WWE habría modificado un poco los planes rumbo a Wrestlemania 42. En principio, se tenía pensado que Roman Reigns retara por el título a Cody Rhodes en el main event de la noche 2, hecho que ya no se podrá hacer de esta forma debido al cambio en el Campeonato.

Cabe mencionar que, en los últimos días, Cody Rhodes perdió su título ante Drew McIntyre, quien actualmente es el Campeón Universal de la WWE. Ante tal situación, los planes para Roman Reigns darían un giro inesperado dado que la noche principal constaría de una triple amenaza por el campeonato entre Rhodes, Jacob Fatu y McIntyre.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que en el camino a Wrestlemania el propio Reigns le arrebatará el título a Drew, lo cual haría que sí se enfrente a Cody pero él siendo campeón de la empresa. Ante esto, lo mejor será esperar unas semanas más para ver qué futuro le depara a El Jefe Tribal.

Roman Reigns, protagonista de uno de los mejores finales de Wrestlemania

Hace un par de años, en WWE Wrestlemania 40, Roman Reigns y Cody Rhodes se enfrentaron en el que es para muchos una de las batallas más importantes en la historia de la empresa. Con la llegada de elementos como John Cena, The Rock y Undertaker, el Jefe Tribal perdió su título ante La Pesadilla Americana y en medio de miles de personas coreando su nombre.