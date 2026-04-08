Estos son los campeonatos de la WWE que estarán en juego en Wrestlemania 42

Comienza la cuenta regresiva para Wrestlemania 42, uno de los eventos más importantes y trascendentes que habrá en el apartado deportivo en este 2026. Ante tal situación, no está de más que conozcas cuáles son los campeonatos que la WWE pondrá en juego durante este evento.

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Hasta el momento la WWE ha confirmado un total de 12 combates distribuidos en dos noches, aunque puede establecer algunos más con el paso de los días. En ese sentido, vale mencionar que serán muchos los campeonatos que estarán en disputa a lo largo del ring en Wrestlemania 42.

¿Qué campeonatos de la WWE se defenderán en Wrestlemania 42?

El Título Indiscutible de la WWE, quien le pertenece a Cody Rhodes, será defendido en un mano a mano frente a Randy Orton, un suceso similar a lo que ocurre con el Campeonato Mundial Pesado que tiene CM Punk, el cual buscará retener nada más y nada menos que ante Roman Reigns.

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Los Campeonatos Mundiales Femeninos, mismos que tienen Jade Cargill y Stephanie Vaquer, también se pondrán en disputa ante Rhea Ripley y Liv Morgan, mientras que el Título Intercontinental, el cual ostenta Penta, será defendido en un duelo de escaleras frente a Je’Von Evans, JD McDonagh, Rusev y Dragon Lee.

El Campeonato Intercontinental Femenino también se defenderá en Wrestlemania 42 en un duelo entre AJ Lee y Becky Lynch, mientras que el Campeonato de los Estados Unidos estará en disputa entre Sami Zayn y Trick Williams. Finalmente, el Título de Parejas Femeino, que ostentan Nia Jax y Lash Legend, también estará en disputa.

¿Cuándo y dónde será Wrestlemania 42?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. De acuerdo con la propia WWE, Wrestlemania 42 está pactado para llevarse a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril en Las Vegas. Hasta el momento, se sabe que la comunidad azteca estará representada por Penta, Dragon Lee y Dominik Mysterio.