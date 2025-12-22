WWE confirma el próximo gran evento de la AAA; ¿cuándo y dónde será?

AAA Guerra de Titanes 2025 fue todo un éxito, pues pese a los conflictos que se tuvo para realizar la cartelera el evento cumplió con las expectativas gracias al regreso de luchadores que forman parte del roster principal de la WWE, empresa que, de hecho, ya estaría pensando en la próxima gran función de su nueva aliada.

Desde la compra de la AAA por parte de la WWE a inicios de este año la empresa mexicana ha tenido un impacto positivo tanto a nivel nacional como internacional. Ante esta situación, la WWE ya tendría en mente algunos cambios para el próximo año, y uno de estos es la llegada del primer magno evento de la Caravana Estelar.

¿Cuándo será el próximo gran evento de la AAA en 2026, según la WWE?

En medio de lo que fue un triunfazo enorme con Guerra de Titanes, la WWE tiene en mente que el siguiente magon evento de la AAA; es decir, Rey de Reyes, se lleve a cabo durante el primer trimestre del año, esto de acuerdo con lo que se estipuló en la función del fin de semana pasado.

AAA anuncia y confirma que Rey de Reyes 2026 tendrá lugar en Puebla, el próximo mes de marzo. El primer magnoevento de Triple A en 2026.



WrestleVotes dijo que sería, en teoría, el sábado 14 de marzo. #GuerraDeTitanes pic.twitter.com/3ogdMFgsee — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) December 21, 2025

Distintas fuentes establecen que el Rey de Reyes 2026 se llevará a cabo el 14 de marzo, aunque otros medios indican que podría ser una semana después, el 21 del mes en turno. Del mismo modo, se espera que este evento se consolide en el Auditorio GNP de Puebla.

Vale mencionar que esta noticia luce lógica considerando que la WWE planea hacer de estos eventos momentos inolvidables para la fanaticada mexicana, la cual ya espera con ansias la siguiente gran función de la empresa. Ante ello, Rey de Reyes se vislumbra como una oportunidad perfecta para ello.

¿Qué luchadores de la AAA han brillado más para la WWE?

Si bien son varias las estrellas de la AAA que han aprovechado las oportunidades otorgadas por la WWE, la realidad es que algunos han destacado más por sus habilidades o personajes en turno. Entre estos destacan figuras como Mr. Iguana, Psycho Clown, El Hijo de Doctor Wagner Jr, el Hijo del Vikingo y La Parka.