WWE: ¿Cuándo y dónde ver a Roman Reigns en los shows en México?

SummerSlam se convirtió en uno de los eventos más espectaculares que la WWE ha tenido a lo largo del año; sin embargo, la empresa no descansa y ahora se dice listo para presentar una serie de shows en vivo al interior de la República Mexicana de cara al siguiente mes.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Será en septiembre del 2026 cuando la WWE regrese a México después de 15 años de ausencia y, sin duda, una de las noticias más sorprendentes es la participación de Roman Reigns en estos eventos, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto.

¿Cuándo se presentará Roman Reigns en los shows de la WWE en México?

Lo primero a tener en cuenta es que la WWE presentará un total de cinco shows a lo largo de su estancia en México, mismos entre los que destacan su aparición en SmackDown, la participación que tendrán en Triplemanía 34 y, finalmente, el show de Monday Night RAW en la Arena Ciudad de México.

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Es precisamente aquí en donde Roman Reigns se hará presente en el ring de lucha libre, pues se tiene estipulada su presencia en el evento del próximo lunes 14 de septiembre del 2026; es decir, tan solo un día después de que se lleve a cabo la Noche 2 de Triplemanía 34.

Además, la WWE planea sacar la casa por la ventana pues, aunada a la presencia de Roman Reigns, la empresa norteamericana presenta un cartel realmente interesante en donde aparecen estrellas como Dominik Mysterio, Sol Ruca, Seth Rollings, Oba Femi, Penta y Liv Morgan.

¿Es Roman Reigns el luchador más importante de la WWE en la actualidad?

Muchos expertos consideran que Roman Reigns es la estrella más grande que esta generación tiene, pues desde su arribo al plano principal ha cosechado prácticamente todo lo que ha disputado junto a otras estrellas como Seth Rollins, Ghunter o Cody Rhodes.