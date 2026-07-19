WWE planea estos DOS COMBATES PRINCIPALES para SummerSlam 2026

Estamos a unos días para que se lleve a cabo uno de los eventos luchísticos más grandes que habrá en el año. La WWE se dice lista para presentar una nueva edición de SummerSlam, la cual contará con dos combates principales que, desde ya, han comenzado a llamar la atención.

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Como sabes, SummerSlam es el segundo evento más importante de la WWE en el año solo por detrás de Wrestlemania, motivo por el cual muchos fanáticos esperan una cartelera de alarido que, al menos hasta ahora, suena bastante interesante en torno a las luchas principales.

¿Cuáles son los dos combates principales que la WWE tiene para SummerSlam?

Roman Reigns vs Seth Rollins : Un mano a mano que fue esperado durante muchos años finalmente llega a esta edición de SummerSlam . Y es que, para la WWE , este momento es el idóneo para presentar una lucha entre dos de los mejores luchadores que existen en la actualidad.

: Un mano a mano que fue esperado durante muchos años finalmente llega a esta edición de . Y es que, para la , este momento es el idóneo para presentar una lucha entre dos de los mejores luchadores que existen en la actualidad. Cody Rhodes vs CM Punk: El hecho de que CM Punk haya regresado para obtener el Campeonato Pesado de la WWE da pauta a que su primer rival sea Cody Rhodes, en una batalla que enfrentará a dos luchadores consagrados que tienen mucha afición en Estados Unidos.

CM Punk was reportedly originally set to face Cody Rhodes at WrestleMania 43 in Riyadh, Saudi Arabia next year.



However WWE reportedly changed course in an effort to make SummerSlam 2026 a bigger event than WrestleMania 42 this year.



(@FalseFinishHQ) pic.twitter.com/rVGyPjt1RC — Wrestle Ops (@WrestleOps) July 7, 2026

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Brock Lesnar vs Oba Femi: El postre de esta edición de SummerSlam es nada más y nada menos que el duelo entre estas dos bestias, mismo que podría consagrar finalmente al nigeriano y que podría significar el retiro del wrestling de su rival de una vez por todas.

¿Cuándo es SummerSlam 2026?

Ten en cuenta que SummerSlam 2026 está programado para el fin de semana del 1 y 2 de agosto, por lo que estamos solamente a días para este evento. Se espera, además, que luchadores como Penta, Dragon Lee y Rey Mysterio puedan tener participación en la cartelera.