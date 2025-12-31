WWE: Estos son los culpables de que el año de retiro de John Cena haya sido decepcionante

John Cena ha sido adiós de forma definitiva a la WWE, pues con 48 años de edad está dispuesto a seguir su carrera como actor de Hollywood. Ahora bien, ¿quiénes son los culpables de que este despido haya sido por demás decepcionante?

Si bien muchos usuarios consideran que Triple H fue el principal responsable de que el año de retiro de John Cena en la WWE haya sido cuestionable, la realidad es que el mandamás de la empresa en la actualidad no es el único. Por ende, aquí conocerás más respecto a esta situación.

¿Quiénes son los culpables de que el año de retiro de John Cena haya sido malo?

A pesar de que el cambio de “baby face” a “turn heel” recibió críticas positivas, la realidad es que el hecho de haberlo realizado sin una historia por detrás trajo consigo que las semanas siguientes fueran decepcionantes para John Cena, quien pese a todo intentó vender este personaje sin éxito alguno.

Cabe mencionar que dicha idea no solo fue de Triple H, sino también de elementos como The Rock. Curiosamente, una vez que lo presentó como “el enemigo número uno de la empresa” Dwayne Johnson desapareció por completo del mapa, motivo por el cual fue sumamente criticado por las redes.

De igual forma, los pocos rivales, así como aquellos sin historia a los que ha enfrentado, han generado mucho coraje entre sus aficionados más leales. Entre estos destacan Logan Paul y el propio Brock Lesnar, quien volvió a la empresa para seguir con una rivalidad que dejó de ser viable desde hace varios años.

¿El año de retiro de John Cena se rescató en las fechas finales?

Si bien es muy poco probable que su año de retiro se olvide por completo en solamente tres meses, hubo una luz de esperanza por los rivales a los que John Cena aún enfrentó. Entre ellos destaca el propio AJ Styles, quien tiene su edad y con quien tuvo una de sus mejores luchas en la historia.

Además, la oportunidad que le dio a Dominik Mysterio para destacar, así como el haber conquistado el Campeonato Intercontinental o haber tenido una última etapa en RAW con la lucha de sus sueños, hicieron que la despedida del rapero mayor no fuera tan triste como se pensaba.