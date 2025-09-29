¿Qué fue de María, la ex diva de WWE?

Esta diva siempre tuvo un rol secundario en cuanto a la exposición del talento luchistico en el ring, sin embargo su huella sigue presente en los aficionados que fueron cautivados por su belleza. Por eso resulta positivo pensar en dónde se encuentra María y recordar su legado en la empresa de wrestling más importante del mundo.

Súper Muñeco, una vida dedicada a la lucha libre

Te puede interesar - ¿Qué fue de Melina, superestrella de WWE?

Te puede interesar - ¿Qué le pasó a Mickie James, ex luchadora de WWE?

¿Quién es María, ex estrella de WWE?

Así como muchos de los perfiles de la empresa estadounidense en antaño, salió de una reality de belleza donde impresionó bastante a los dueños de WWE. Eso le hizo ser utilizada para - por ejemplo - entrevistas en los pasillos, en los cuales (tal como ella misma recordaba en su redes sociales) tuvo ciertos intereses amorosos/coqueteos con superestrellas como John Cena. Sin embargo, su desempeño en el ring no era lo que destacaba con ella.

Su personaje en una buena parte de su desarrollo como cara de la empresa, tenía una personalidad tonta, que era utilizada simplemente por su aspecto físico. Sin embargo, consiguió una chispa que le hizo querida entre el público. Sin embargo en 2020 salió de WWE, esto como parte de los despidos de esas fechas.

¿Por qué despidieron a María de WWE?

Aunque no se especificaron las razones puntuales, ese año varios de los luchadores y talento de WWE fueron despedidos. Ella comentó que no esperaba eso y que no fue decisión suya. Sin embargo también indicó en entrevistas posteriores, que no odia a la empresa y que gente como Triple H y la propia Stephanie McMahon fueron muy amables, mandándole regalos en las fechas del nacimiento de sus hijos.

¿Cuántos años estuvo María en WWE?

La nacida en Illinois tuvo dos etapas en la empresa y también ha trabajado para otras marcas de lucha libre en Estados Unidos. La primera época de María con WWE se dio de los años 2004 a 2010. Mientras que la última se concretó del 2017 al 2020. En esta segunda incluso alcanzó algún cinturón en la rama femenina. Y aunque se ha indicado que podría volver, no hay indicio alguno de que eso suceda pronto.