dejaron-la-lucha-libre-en-su-mejor-momento-para-terminar-como-actores-de-hollywood

La lucha libre profesional siempre ha sido un espectáculo deportivo que combina fuerza y destreza física con carisma. Pero parte de este show que convoca a muchas personas, también se vale del arte de la actuación.

No es casual que varios protagonistas de la WWE que supieron brillar en cada uno de sus combates, hayan encontrado su camino al éxito total como actores aclamados del cine. Fuera del cuadrilátero y las ovaciones de los aficionados, lejos de las máscaras, los saltos y las llaves de lucha libre, muchos de estos deportistas desarrollaron la habilidad escénica que los catapultó a títulos exitosos de Hollywood.

Los 2 luchadores profesionales que dejaron la lucha libre y triunfaron actores en Hollywood

The Hollywood Reporter ha elaborado un ranking de luchadores que triunfaron en el mundo cinematográfico de Hollywood. Estos deportistas aprovecharon su popularidad en la WWE para dar el gran salto a los protagónicos de películas de diversos géneros.

Según este ranking, el puesto número 1 no es para Dwayne 'The Rock' Johnson, sino para Dave Bautista, cuyo personaje más aclamado fue Drax en la franquicia Guardianes de la Galaxia de Marvel. Luego, en el segundo puesto, sí se encuentra el actor primeramente mencionado, quien es el más taquillero de los últimos 10 años.

Otras figuras de la lucha libre que triunfaron en Hollywood como actores

Dwayen Johnson es conocido por sus papeles en las producciones Black Adam, Jumanji y Rápido y Furioso, además de ser la voz de Maui en Moana. Pero en este ranking de actores de Hollywood que dejaron la lucha libre, también destaca John Cena: para muchos el mejor luchador de la historia de WWE.

Luego le siguen estos actores exfiguras de la lucha libre profesional: