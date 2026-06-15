WWE México 2026: Este es el COSTO de los boletos para RAW y Smack Down en la Arena CDMX

Estamos a solo unos meses de que la WWE vuelva a la República Mexicana después de prácticamente 15 años de ausencia, por lo que las expectativas en torno a lo que ocurrirá en la Ciudad de México tanto en RAW como en Smack Down son por demás elevadas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La WWE tendrá un tour de varios días dentro de la República Mexicana aprovechando el importante impacto que la AAA ha tenido en el último año, lo cual ha abierto el panorama de la afición mexicana con este producto. Ahora bien, ¿cuál es el precio de las entradas para estos eventos?

¿Cuánto cuesta ver a la WWE en la Arena Ciudad de México?

Lo primero a tener en cuenta es que el pasado 2 y 3 de junio se activó la preventa para clientes específicos, por lo que fue ahí en donde se brindaron detalles respecto a los costos que tendrán dichos eventos, mismos que son por demás elevados para un espectáculo de lucha libre en México.

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🔹 FRIDAY NIGHT SMACKDOWN 🔹

🗓️ Viernes 11 de Septiembre del 2026 🗓️

🏟️ Arena CDMX 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México 🇲🇽



🔺 MONDAY NIGHT RAW 🔺

🗓️ Lunes 14 de Septiembre del 2026 🗓️

🏟️ Arena CDMX 🏟️

📍 CDMX 📍 🇲🇽 México 🇲🇽



🎫 Venta General 10:00 AM 🎫 Acepta casi todas las tarjetas… pic.twitter.com/kUxMiBwDJ9 — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) June 5, 2026

Y es que, de acuerdo con esta información, el asiento más económico dentro de la Arena CDMX tendrá un costo de 1,255 pesos, mismo que pertenece al Balcón 3. Las cantidades aumentan considerablemente al punto de llegar a la Zona VIP Ultimate, la cual tiene un valor de 34,880 pesos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconocen los luchadores que formarán parte de los shows que la WWE presentará en la capital del país; sin embargo, se espera que figuras como Seth Rollins, Oba Femi, Sol Ruca y CM Punk hagan acto de presencia.

¿Cuándo serán los eventos de la WWE en México?

El primer gran evento para la televisión programado por la WWE es Smack Down, el cual se llevará a cabo el viernes 11 de septiembre. Tres días después la empresa presentará el Monday Night RAW y, en medio de ambos show, la Arena CDMX también recibirá la noche 2 de Triplemanía 34.