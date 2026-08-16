3 opciones que la WWE tiene para Penta tras perder el Título Intercontinental

Han pasado algunos días desde que se confirmó la noticia y, en realidad, su nombre sigue siendo tendencia en las redes sociales. Penta, el Zero Miedo, perdió su Título Intercontinental de la WWE luego de mantenerlo en su cintura durante más de 150 días, convirtiéndose en una de las estrellas más importantes de la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El nacido en Ecatepec cayó por rendición frente a Chad Gable en una de las batallas más interesantes de SummerSlam 2026, motivo por el cual es preciso conocer cuáles son las opciones que la WWE tendría para Penta, el Zero Miedo, a partir de ahora. ¿Cuál te agrada más?

¿Qué opciones tiene la WWE para Penta, el Zero Miedo?

Mantenerlo en la zona midcard : La opción menos riesgosa es mantener a Penta en la zona midcard de la empresa; es decir, buscando el regreso del Cinturón Intercontinental de la WWE o, bien, pelear directamente por el Título de los Estados Unidos de Baron Corbin.

: La opción menos riesgosa es mantener a Penta en la zona midcard de la empresa; es decir, buscando el regreso del o, bien, pelear directamente por el Título de los Estados Unidos de Baron Corbin. Juntarlo con Rey Fénix: Ahora que no tiene el Título Intercontinental, no se descarta que la WWE finalmente confirme el regreso de los Lucha Brothers para elevar aún más el apartado de parejas de la empresa, lo anterior considerando el gran manejo que hay entre ambos luchadores.

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Colocarlo en un plano principal: Rumores indican que, tras perder su título, la WWE tendría posicionado a Penta como uno de los candidatos a ganar el Money in the Bank 2026, lo cual le daría la posibilidad de pelear por el Campeonato Universal o, bien, el Cinturón Pesado de la compañía.

Penta y su cierre de historia con Chad Gable

La primera lucha oficial que Penta tuvo en la WWE luego de su arribo en enero del 2025 fue precisamente ante Chad Gable, a quien pudo vencer. Ahora, el nacido en Estados Unidos cerró la historia que tuvo con el mexicano arrebatándole el Título Intercontinental más de un año y medio después.