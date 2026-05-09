Esta será la participación que John Cena tendrá en WWE Backlash 2026

Una de las razones por las cuales Wrestlemania 42 fue un evento visto a lo largo del mundo derivó de la participación que tuvo John Cena, luchador que se retiró de la WWE a finales del año pasado después de 20 años de carrera tras perder en un mano a mano contra Gunther.

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John Cena fue el presentador de las dos noches de Wrestlemania 42 y, como era de esperarse, su participación generó mucha emoción entre la comunidad que lo ha seguido desde siempre. Ahora, se sabe que la WWE lo traerá de vuelta para el siguiente gran evento que tendrán: Backlash 2026.

¿Cuál será la participación de John Cena en Backlash?

John Cena insinuó, a través de sus redes sociales, una posible participación dentro de la WWE a través de Backlash, el siguiente evento más importante de la empresa después de lo sucedido en Wrestlemania 42. Ahora, este hecho es totalmente un tema oficial.

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WWE anunciando la presencia de John Cena en Backlash bajo el título de "noticias que harán historia", como el propio Cena ha dicho en Twitter. Hay que prepararse para un mojón histórico. #WWERAW pic.twitter.com/9G4bsQPkB6 — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) May 5, 2026

En conmemoración a su cumpleaños número 49, John Cena mencionó que “intentará hacer algo épico” en Tampa, haciendo referencia a Backlash 2026. Es así como el Rapero Mayor tendrá injerencia nuevamente en la empresa de la que se despidió en abril pasado.

¿Cuándo será WWE Backlash 2026?

Estamos a solo unas horas para que se lleve a cabo el siguiente magno evento de la WWE, pues de acuerdo con el calendario Backlash está programado para realizarse el sábado 9 de mayo en el Benchmark International Arena de Tampa, Florida, inmueble cuya capacidad asciende a más de 21,000 personas.

¿Qué luchas se esperan en Backlash 2026?

Después de lo que fue la última edición de Wrestlemania, la WWE espera presentar una cartelera realmente atractiva para Backlash 2026. Entre los personajes que suenan para estar en esta función destacan nombres como Seth Rollins, Bron Breakker, Roman Reigns e, incluso, Cody Rhodes, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial al respecto.

