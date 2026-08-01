Pese a crisis interna, WWE concretó estos regresos totalmente INESPERADOS en 2026

La WWE ha vivido uno de los años más complicados de los últimos tiempos luego de la cantidad de críticas que la empresa ha tenido por las terribles historias manejadas, mismas que han puesto en jaque a algunas estrellas que no han podido sobresalir como se esperaba.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

A pesar de ello, el nivel de ventas en cuanto a entradas se refiere no ha disminuido de forma dramática y, con este dinero, así como con los constantes despidos realizados, la WWE ha tenido la oportunidad de concretar una serie de regresos que, hasta hace un tiempo, lucían inesperados.

¿Cuáles fueron los mejores regresos de la WWE en 2026?

Baron Corbin: Fue hace algunas semanas cuando Baron Corbin confirmó su regreso a la WWE a través de Smackdown, por lo que todo haría indicar que buscará el título de los Estados Unidos a pesar de haber salido de la empresa hace solo unos años de forma un tanto polémica.

Fue hace algunas semanas cuando Baron Corbin confirmó su regreso a la a través de Smackdown, por lo que todo haría indicar que buscará el título de los Estados Unidos a pesar de haber salido de la empresa hace solo unos años de forma un tanto polémica. Seth Rollins: Luego de un periodo lesionado, y tras dejar vacante el título pesado que había obtenido, el otrora integrante de The Shield ha vuelto con la intención clara de colocar su nombre en lo más alto de la empresa por encima de otros como Roman Reigns, CM Punk y Cody Rhodes.

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John Cena: Si bien el rapero mayor no volvió para luchar luego de su retiro en diciembre del año pasado, sí formó parte de la última edición de Wrestlemania 42 al ser el invitado especial del evento, lo cual generó mucha emoción entre sus miles de fanáticos.

¿Cuándo es el siguiente gran evento de la WWE en 2026?

Luego de lo sucedido hace unos días en SummerSlam 2026 desde Minneapolis, el siguiente magno evento de la WWE es Money in the Bank, mismo que se llevará a cabo el 10 de octubre en Nueva Orleans y en donde se espera una participación importante del mexicano Penta, Zero Miedo.