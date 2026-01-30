WWE Royal Rumble 2026: ¿Cuándo es, a qué hora y qué luchadores están confirmados?

Se trata el primer gran evento que la compañía estadounidense tendrá en el año, por lo que buscarán sacar la casa por la ventana para atraer a más seguidores después de un 2025 que fue por demás complicado. Por ende, aquí conocerás todo lo relacionado respecto a WWE Royal Rumble 2026.

El Royal Rumble se ha convertido en uno de los mejores eventos de la WWE, pues además de ser el primero del año, funge como momento para comenzar el camino a Wrestlemania. Por tal motivo, aquí conocerás la fecha, el lugar y los luchadores que ya están confirmados para esta poderosa función.

¿Cuándo y dónde será WWE Royal Rumble 2026?

Lo primero que tienes que saber es que el WWE Royal Rumble 2026 está programado para llevarse a cabo el sábado 31 de enero a través de Netflix. Este evento destaca porque será la primera vez que el mismo se realice fuera de Estados Unidos, pues este se programó para Arabia Saudita.

They built this Royal Rumble stadium in Saudi Arabia in less than 4 weeks!! 🤯



This looks Awesome 😍 pic.twitter.com/hazVgBweij — DirtyDomDom (@DirtyDomDom) January 28, 2026

Se sabe que el mismo comenzará a alrededor de las 13:00 horas, tiempo centro de México, por lo que será un horario accesible para la comunidad azteca. Aún así, en el póster lanzado por la WWE se aprecian distintas estrellas masculinas y femeninas que lograron sobresalir a lo largo del año pasado, mismas que buscarán el oro en esta edición.

Dentro de los rostros principales destacan elementos como Jey Uso, Dragon Lee, Logan Paul, Rey Mysterio, Bron Breakker, Cody Rhodes, Roman Reigns y Je’Von Evans, mientras que en la rama femenil aparecen Stephanie Vaquer, Liv Morgan y Rhea Ripley.

¿Penta estará en el Royal Rumble 2026?

En el póster del que se hizo mención en párrafos anteriores uno de los luchadores que llaman la atención es Penta, el Zero Miedo . Cabe mencionar que el mexicano continúa recuperándose de una lesión en el hombro, por lo que se espera que esté totalmente listo para formar parte de WWE Royal Rumble 2025.

