WWE recibe triste y preocupante noticia a DÍAS para Wrestlemania 42

Una de las cosas que caracterizan a la WWE es que, durante el “Camino a Wrestlemania”, los shows semanales suelen ser brillantes y espectaculares; sin embargo, para la edición número 42 las cosas no solo han estado por debajo de lo esperado, sino que incluso han sido alarmantes.

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Wrestlemania 42 se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos, por lo que estamos prácticamente a días de este evento. Pese a ello, la WWE ha recibido una pésima noticia que tiene que ver directamente con su show de fin de semana; es decir, Smackdown.

¿Qué noticia recibió la WWE respecto a Smackdown?

El penúltimo show de Smackdown, la segunda marca más importante de la WWE, recibió la calificación más baja en la historia de la marca azul de acuerdo con Cafemarch.net , misma que, en medio de la polémica generada entre Randy Orton y Pat McAfee, concedió una valoración de 0.25 puntos.

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WWE has "reworked" some of the plans for this Friday's Smackdown after the reaction to the Pat McAfee, Cody Rhodes and Randy Orton angle. Wrestlevotes also says that additional outside involvement that was speculated to be Jelly Roll. It was said that WWE went back to the drawing… pic.twitter.com/g2mn7zpg3W — SuplexInsider (@SuplexInsider) April 9, 2026

Esta puntuación convirtió al evento del pasado 3 de abril, de inmediato, en el peor calificado en la historia de WWE Smackdown. Tristemente, la misma se dio a unos días para la llegada de Wrestlemania 42, lo cual habla de la profunda crisis que el apartado creativo de la empresa, comandado por Triple H, tiene en la actualidad.

Cabe mencionar que este sistema no es oficial; sin embargo, ha ganado mucha empatía entre la comunidad por, entre otras cosas, contar con más de dos millones de combates registrados, así como más de 25 mil perfiles de luchadores y alrededor de 300 mil eventos documentados hasta ahora.

¿Qué luchadores mexicanos estarán en Wrestlemania 42?

La cartelera oficial de Wrestlemania 42 indica que habrá un total de cuatro luchadores mexicanos en la misma, siendo estos Penta, Rey Mysterio, Dragon Lee (los tres en un combate por el Título Intercontinental) y Dominik Mysterio; sin embargo, no se descarta que de última hora se una alguien más proveniente de la AAA.