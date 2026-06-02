Xbox haría cambio RADICAL en sus controles; así reaccionaron los fans

Microsoft se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales gracias a la importancia que ha comenzado a darle a su consola de videojuegos, la Xbox, así como a los posibles cambios que estaría idealizando para sus controles, mismos que se han vuelto un tema histórico entre los games.

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Por décadas los controles del Xbox se volvieron un tema controversial entre los fanáticos de los videojuegos debido a la diferencia tan marcada que existía en relación a los de la PlayStation. Ahora, Microsoft se ha decantado por nuevos cambios que han generado reacciones en redes.

¿Qué cambios le hará la Xbox a sus controles?

Esta nueva variante de los controles tiene como nombre Elite, y hasta ahora se han lanzado dos modelos, uno en 2015 y el otro cuatro años después. Posteriormente, en 2022, se lanzó la versión Core, una especie de evolución de Elite en el que el control era más accesible para su disfrute.

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You know what's great anywhere? Video games 😀



Take a look at the newest additions to XBOX Play Anywhere: https://t.co/KAeLmcXlOa pic.twitter.com/AZsCeqTs1G — XBOX (@XBOX) May 31, 2026

Es así como ya se espera la llegada del Xbox Elite Series 3; es decir, nuevos controles para esta consola en donde, de acuerdo con distintos medios de información, habrán cambios importantes no solo en los sticks y en la conectividad, sino también en las palancas.

Cabe mencionar que las imágenes que han surgido en internet no tienen el aval oficial de Microsoft, por lo que hay que tomarlas con cautela. No obstante, de confirmarse tal situación se espera que el Series 3 llegue mucho antes de lo esperado; es decir, en un futuro a mediano plazo.

¿Qué cambios relevantes tendría el control de la Xbox?

Fuentes detallan que, posiblemente, el cambio más importante guarde relación con los puntos de montaje de las palancas, los cuales se desplazarían hacia el centro del mando a fin de que el usuario tenga una mayor versatilidad al momento de instalar las palancas, lo cual abre la baraja a personalizaciones más interesantes.