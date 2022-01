Posible regreso de Guitar Hero para Microsoft

Guitar Hero es probablemente uno de los juegos que más nos gustarían que regresen con la nueva compra de Microsoft, Bobby Kotick el CEO de Activision Blizzard dijo que gracias a la unión de estas dos grandes compañías Activision podría realizar ciertas cosas que por sí solo nunca hubiera podido.

Guitar Hero: Aerosmith tráiler del juego de Activision

Es posible que veamos sagas ya olvidadas regresar desde las cenizas y Guitar Hero podría ser una de ellas, Kotick dijo, “Quería hacer un nuevo Guitar Hero por un tiempo, pero no quiero agregar equipos para la fabricación y la cadena de suministro y control de calidad para la fabricación. Y la escasez de chips es enorme”, dijo. “Realmente no teníamos la capacidad de hacer eso. Tenía una visión genial de lo que sería el próximo Guitar Hero y me di cuenta de que no tenemos los recursos para hacer eso”.

No se ha confirmado el regreso de este videojuego, pero es una probabilidad de que después de concretar el trato entre ambas compañías regresen diferentes joyas olvidadas un gran caso sería Guitar Hero con canciones completamente nuevas, no olvidemos que también hubo otros modos que se perdieron tales como Rock Band y DJ Hero que no fue tan sonado como las dos anteriores.

Guitar Hero

Uno de los juegos que más llamó la atención en su época fue Guitar Hero por el uso de una guitarra física conectada a la consola permitiéndonos tocar nuestras canciones favoritas como unos expertos, el primer título del videojuego salió en el 2005 finalizando con las entregas en el 2015, el juego está disponible en PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Windows Mac.

