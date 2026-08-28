El XI de lujo que América tendría con la posible llegada de Nelson Deossa

El Club América finalmente despertó y, después de un inicio por demás lento, está aprovechando este cierre del mercado de transferencia para confeccionar un plantel por demás espectacular, mismo que podría reforzarse aún más con la posible llegada de Nelson Deossa.

Colectivamente, al América no le alcanza

De acuerdo con distintos reportes, el mediocampista colombiano, quien ya estuvo en la Liga BBVA MX con Rayados de Monterrey, habría sido petición expresa de Guillermo Almada, entrenador charrúa. Por tal motivo, no está de más que conozcas cuál sería el XI que el equipo podría fraguar con este elemento, mismo que, si bien no es seguro que llegue, confirmaría un mercado brutal para los cremas.

¿Qué XI de lujo tendría América con la llegada de Nelson Deossa?

Considerando que Luis Malagón está muy cerca de regresar a los entrenamientos, sería el mexicano quien vuelva a ser de la partida inicial del Club América, el cual estaría acompañado en el fondo por una línea de 4 con Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Christian Borja.

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PLAN B 🦅



América cada vez está más lejos del fichaje de Nelson Deossa, los 15MDD que piden lo hacen imposible.



💥 En este sentido, Guillermo Almada busca otra opción que sea de su completa confianza y el nombre de Luis Chávez vuelve a aparecer, reporta el Universal. pic.twitter.com/9liqyGLavH — Futbol Total (@futboltotal) August 26, 2026

El centro del campo sería el más beneficiado para el América en este mercado de fichajes, pues los dos elementos que fungirían como pivotes serían Edwin Cerrillo y Nelson Deossa, colombiano que tendría más oportunidad de desprenderse al ataque como en su momento ocurría en Rayados.

Los jugadores que partirían por las bandas serían Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, mientras que el 10 por el que apostaría el club sería Raphael Veiga. Finalmente, el eje de ataque titular para el América sería Henry Martín, quien ha regresado de gran forma de su lesión.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido del América?

Luego de lo ocurrido el miércoles pasado en la Leagues Cup, el Club América volverá al país para medirse este fin de semana al Puebla, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que se llevará a cabo el sábado a las 7 de la noche.