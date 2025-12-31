Xolos está interesado en fichar a un ex Rayado, pero se lo puede arrebatar otro equipo de la Liga BBVA MX

Xolos de Tijuana está interesado en fichar a Yimmi Chará, un extremo derecho que ya tuvo incursión en la Liga BBVA MX, pues hace 10 años fue Rayado, club que está a punto de concretar un refuerzo bomba que viene de Estados Unidos . El objetivo del club fronterizo es reforzar su delantera para el Clausura 2026, pero ello se puede venir abajo, ya que el jugador también le interesa a otro club.

El colombiano actualmente es jugador de Junior de su país desde enero de 2024. Sin embargo, en casi 2 años de estancia ha disputado 58 partidos, 8 asistencias, y tan solo ha marcado 3 goles, números que no le favorecen por estar muy por debajo de lo esperado, tal como fue la segunda etapa de Chicharito Hernández con Chivas, la cual terminó al concluir el Apertura 2025 .

Yimmi Chará es pretendido por Xolos de Tijuana y Léon|@chara_yimmi

“Lo quiere el Tijuana y lo quiere León, el León donde jugaba James Rodríguez. Esos son los 2 equipos de México, que lo más probable que si Yimmi Chará no arregla con Junior, Yimmi Chará se irá a alguno de esos 2 equipos”, informó el periodista colombiano Juan Salvador Bárcena.

TE PUEDE INTERESAR:



El paso de Yimmi Chará por Rayados de Monterrey

El jugador de 32 años llegó a Rayados de Monterrey en enero de 2015 como la nueva joya del futbol colombiano, pero de a poco ese mote se quedó en el olvido, pues nunca pudo despuntar su carrera. Lo anterior, ya que en los poco más de 2 años que permaneció en el club fue cedido en 2 ocasiones.

https://x.com/HablaDeportes/status/2005780278225297847?s=20

Yimmi fue prestado por primera vez un semestre después de haber llegado a conjunto regiomontano y se fue al Atlético Nacional de Colombia, donde se coronó campeón. Un torneo después regresó a México para jugar para Dorados de Sinaloa, conjunto descendió en 2016.

De acuerdo con BeSoccer, el extremo derecho solo estuvo 3 torneos con Rayados, en los que disputó 61 partidos y marcó 12 goles y asistió en 6 ocasiones. Casi 10 años después, Chará podría volver a la Liga BBVA MX, ya sea con Xolos o León.