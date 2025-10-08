Los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy miércoles 8 de octubre de 2025

Este miércoles 8 de octubre se disputan cuatro duelos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con selecciones como Argentina, Colombia, Japón y Francia buscando su pase a Cuartos.

Desde tierras chilenas, cuatro enfrentamientos prometen emociones, talento juvenil y drama futbolístico. Azteca Deportes te presenta el panorama completo de esta jornada decisiva.

Argentina vs Nigeria

Este partido abrirá la jornada a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. La albiceleste llega como favorita con un 56.7% de probabilidad de victoria, respaldada por una sólida fase de grupos. Nigeria, por su parte, buscará dar la sorpresa con su característico juego físico y velocidad.

El ganador de este encuentro será el rival de la Selección Mexicana este próximo sábado 11 de octubre.

Colombia vs Sudáfrica

Simultáneamente, en el Estadio Fiscal de Talca, Colombia se mide ante Sudáfrica. Los cafeteros tienen un 53.3% de probabilidad de triunfo, y llegan con buen ritmo tras una fase de grupos competitiva. Sudáfrica, con apenas un 20.4% de probabilidad, intentará romper los pronósticos y avanzar.

Paraguay vs Noruega

Por la tarde, a las 17:00 horas, el mismo Estadio Fiscal será sede del choque entre Paraguay y Noruega. Este duelo luce parejo: Paraguay tiene un 39.4% de probabilidad de ganar, mientras que Noruega cuenta con 31.9%. Ambos equipos mostraron carácter en la fase de grupos y este partido podría definirse por detalles.

Japón vs Francia

En paralelo, el Estadio Nacional de Santiago albergará el enfrentamiento entre Japón y Francia, otro duelo de alto voltaje. Francia parte ligeramente como favorito con 37.3% de probabilidad de victoria, mientras que Japón no se queda atrás con 34.7%. Se espera un duelo táctico y técnico, con dos estilos contrastantes.

Estos partidos definirán a los próximos cuatro clasificados a Cuartos de Final, donde ya esperan rivales como México y España, quienes avanzaron ayer en sus respectivos compromisos. La afición mexicana sigue de cerca el torneo, especialmente tras la victoria del conjunto Azteca ante Chile, que lo coloca como uno de los favoritos.

