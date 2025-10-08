deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Los partidos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 que se jugarán hoy miércoles 8 de octubre de 2025

Este miércoles se disputan cuatro duelos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con selecciones como Argentina, Colombia, Japón y Francia

Argentina Sub-20
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Este miércoles 8 de octubre se disputan cuatro duelos de Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, con selecciones como Argentina, Colombia, Japón y Francia buscando su pase a Cuartos.

México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

Desde tierras chilenas, cuatro enfrentamientos prometen emociones, talento juvenil y drama futbolístico. Azteca Deportes te presenta el panorama completo de esta jornada decisiva.

Argentina vs Nigeria

Este partido abrirá la jornada a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. La albiceleste llega como favorita con un 56.7% de probabilidad de victoria, respaldada por una sólida fase de grupos. Nigeria, por su parte, buscará dar la sorpresa con su característico juego físico y velocidad.

El ganador de este encuentro será el rival de la Selección Mexicana este próximo sábado 11 de octubre.

Colombia vs Sudáfrica

Simultáneamente, en el Estadio Fiscal de Talca, Colombia se mide ante Sudáfrica. Los cafeteros tienen un 53.3% de probabilidad de triunfo, y llegan con buen ritmo tras una fase de grupos competitiva. Sudáfrica, con apenas un 20.4% de probabilidad, intentará romper los pronósticos y avanzar.

También te puede interesar:

Paraguay vs Noruega

Por la tarde, a las 17:00 horas, el mismo Estadio Fiscal será sede del choque entre Paraguay y Noruega. Este duelo luce parejo: Paraguay tiene un 39.4% de probabilidad de ganar, mientras que Noruega cuenta con 31.9%. Ambos equipos mostraron carácter en la fase de grupos y este partido podría definirse por detalles.

Japón vs Francia

En paralelo, el Estadio Nacional de Santiago albergará el enfrentamiento entre Japón y Francia, otro duelo de alto voltaje. Francia parte ligeramente como favorito con 37.3% de probabilidad de victoria, mientras que Japón no se queda atrás con 34.7%. Se espera un duelo táctico y técnico, con dos estilos contrastantes.

Estos partidos definirán a los próximos cuatro clasificados a Cuartos de Final, donde ya esperan rivales como México y España, quienes avanzaron ayer en sus respectivos compromisos. La afición mexicana sigue de cerca el torneo, especialmente tras la victoria del conjunto Azteca ante Chile, que lo coloca como uno de los favoritos.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
×
×