¿Se le cumplirá? Este el deseo de Gilberto Mora para su cumpleaños

Desde Santiago de Chile, el ambiente en el campamento de México es de ilusión y compromiso. Gilberto Mora, mediocampista de la Selección Mexicana Sub-20, está a punto de celebrar su cumpleaños número 17 este martes 14 de octubre, y su mayor deseo no tiene que ver con regalos ni pasteles: quiere seguir en Chile, porque eso significaría que México continúa con vida en el Mundial Sub-20.

¿Qué desea Gilberto Mora para su cumpleaños 17?

“Mi regalo ideal sería quedarme aquí más tiempo, eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y que seguimos avanzando”, expresó Mora en entrevista, tras el entrenamiento ligero de este miércoles. El joven nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ha sido una pieza clave en el esquema del técnico Eduardo Arce, mostrando madurez, visión y entrega en cada partido.

México viene de vencer a Chile en Octavos de Final con un contundente 4-1, resultado que los coloca en Cuartos de Final, donde enfrentarán al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria. Mora fue titular en ese encuentro y participó activamente en la recuperación del balón y la transición ofensiva, teniendo una asistencia en el primer gol azteca ganándose elogios de la prensa local, internacional y de los aficionados mexicanos que siguen el torneo desde casa.

¿Cuándo jugará México los Cuartos de Final?

México jugará los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 el sábado 11 de octubre de 2025 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, Chile.

En caso de avanzar, México jugaría las semifinales el miércoles 15 de octubre, también en Santiago. Los posibles rivales en esa instancia podrían ser España, Colombia o Sudáfrica, dependiendo de cómo se definan las otras llaves del torneo.

Con figuras como Gilberto Mora, Hugo Camberos, Iker Fimbres y Tahiel Jiménez, el conjunto mexicano Sub-20 ha demostrado talento, carácter y ambición. La afición mexicana mantiene la esperanza de ver a esta generación levantar el trofeo el próximo 19 de octubre, fecha de la gran final.

