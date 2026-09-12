Xolos de Tijuana 0-1 Gallos de Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 11 de septiembre, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX: Marcador Online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Xolos de Tijuana vs Gallos de Querétaro partido de la la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Otro de los encuentros destacados de este viernes 11 de septiembre del 2026, es el Xolos de Tijuana vs Gallos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que se disputa en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Estadio Caliente.
Así llegan Xolos y Querétaro
Xolos de Tijuana llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla con 13 puntos al tener 4 victorias, un empate y una derrota, en los que han podido marcar 10 goles y dar 7 asistencias.
Por otra parte, Querétaro llega en noveno lugar de la tabla con 10 puntos al tener 3 victorias, un empate y dos derrotas. Ha marcado 9 goles y ha recibido 7 tantos.