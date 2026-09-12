Xolos de Tijuana 0-1 Gallos de Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 11 de septiembre, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX: Marcador Online

Otro de los encuentros destacados de este viernes 11 de septiembre del 2026, es el Xolos de Tijuana vs Gallos de Querétaro, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que se disputa en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. El partido se disputará en el Estadio Caliente.

Así llegan Xolos y Querétaro

Xolos de Tijuana llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla con 13 puntos al tener 4 victorias, un empate y una derrota, en los que han podido marcar 10 goles y dar 7 asistencias.

Por otra parte, Querétaro llega en noveno lugar de la tabla con 10 puntos al tener 3 victorias, un empate y dos derrotas. Ha marcado 9 goles y ha recibido 7 tantos.

