Resumen: Yamileth Mercado vence a Kudakwashe Chiwindare en Chihuahua

Yamiileth Mercado ejecutó un boxeo de alta escuela, conectó más y mejor e impuso condiciones sobre el ring desde el primero hasta el último round, para vencer por decisión unánime a la zimbabuense Kudakwashe Chiwindare, y de esta manera, defendió por quinta ocasión su campeonato mundial Supergallo CMB.

En la contienda estelar de la función que presentaron Zanfer en el gimnasio “Manuel Bernardo Aguirre” de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y que fue transmitida por Azteca 7, la Casa del Boxeo, Yamileth Mercado mostró una de sus mejores versiones, con gran técnica, concentración, ritmo, seguridad y experiencia.

“Yeimi” (21-3-0, 5 ko’s) fue efectiva en su plan de pelea, y eso la hizo lucir a plenitud. Varió su ofensiva, conectó arriba y abajo, lo mismo fue agresiva que coontrgolpeó y tuvo una defensa activa que frustró a su retadora.

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Chiwandire (6-3-1, 4 ko’s) tuvo sólo destellos, su jab fue su golpe principal pero no pudo rematarlo, y cuando intentaba presionar, era recibida por fuertes impactos de la campeona del mundo.

Por momentos la pelea se ensució, y aún ahí, “Yeimi” lograba conectar de manera efectiva.

Round tras round, el boxeo, el dinamismo y la ejecución de su plan de pelea hacían ver a Yamileth como la dominadora de las acciones.

Chiwandire intentó cerrar de manera agrfesiva, soltando golpes de poder, pero sus intenciones no rindieron frutos. Llegó de manera muy esperádica al rostro de “Yeimi”, quien hizo fallar muchjo a la africana con movimientos de cintura y cabeza, con desplazmientos en reversa y laterales y con una guardia bien posicionada.

En el octavo round, Mercdo tambaleó a “Take Money”, y buscó el remate, y aunque conectó combinaciones de podeer, la preparación de la originaria de Zimbabue la sacó a flote.

La pelea transcurrió los 10 rounds, y la decisión era mero formulismo, pues era claro que Yamileth Mercado era la ganadora.

Para un juez, ganó todos los rounds, 100-90, las otras dos tarjetas fueron 99-91 y 98-92, para el claro y merecido triunfo por decisión unánime para la primera campeona mundial originaria de Chihuahua, quien hizo su quinta defensa exitosa y el público presente en el giimnasio “Manuiel Bernardo Aguiirre” de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que hizo una gran entrada, la despidió con una gran ovación, y con gritos de “Yeimi, “Yeimi” y “Chihuahua, Chihuahua”.