¡Orgullo mexicano! Yareli Acevedo conquista la medalla de oro en la Copa del Mundo de Ciclismo

La ciclista mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona mundial tras colgarse la medalla de oro en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en la Unión Ciclista Internacional de Perth, Australia disputada en el emblemático velódromo SpeedDome.

Te puede interesar: Diablo IV desata el caos: nueva clase Conjurador, prueba gratis del Paladín y una temporada brutal antes de Lord of Hatred

Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol

Yareli Acevedo se consagra campeona del mundo

Yareli Acevedo tuvo un cierre delirante con un sprint final en el que se impuso a la noruega Anita Yvonne Stenberg en una carrera en la que logró sobreponerse a complicaciones. El podio fue completado por la representante de Hong Kong Sze Wing Lee.

“Hubo una confusión, un error técnico que pudo costarme la carrera, pero se dio el resultado y estoy muy feliz por eso”, dijo Acevedo tras la carrera en la que se colgó el oro.

La conquista de Acevedo en Australia representa un importante triunfo para la mexicana en la primera ronda de la temporada, además de una preparación importante para el Campeonato Mundial de Shanghái y con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

#CiclismoDePista 🏟️



¡ORO PARA YARELI! 🥇 🇲🇽



La campeona mundial Yareli Acevedo 🇲🇽 se llevó el PRIMER LUGAR en la prueba de eliminación femenil de la Copa del Mundo de Perth 🇦🇺🏆pic.twitter.com/qzpTGG2WT6 — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 6, 2026

Yareli Acevedo volverá a competir este sábado 7 de marzo en la prueba de madison femenil junto con la también mexicana Sofía Arreola Navarro.

La medalla coloca a México en el cuarto lugar del medallero general, solo por debajo de potencias como Australia, Alemania y China.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Liga MX confirma la fecha y sede del partido de estrellas contra la MLS en el All Star Game 2026