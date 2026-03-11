Yassine Bounou y su polémica declaración sobre la Liga BBVA MX: reveló cuál elegiría para jugar

Yassine Bounou se dio a conocer durante el Mundial de Qatar 2022 donde consiguió alcanzar de forma histórica las semifinales del torneo con la selección de Marruecos. Pero en las últimas horas, el guardameta que juega para el Al-Hilal de Arabia Saudita sorprendió con sus recientes declaraciones sobre la Liga BBVA MX en el podcast ‘Miro de Atrás’, el cual es conducido por el portero de Tigres, Nahuel Guzmán.

El ‘Patón’ le consultó a Bounou sobre en qué equipo le gustaría atajar en México y, sin dejar espacio a dudas, afirmó que jugaría en el Club América. Posteriormente, dio a conocer que tenía conocimiento de la institución azulcrema desde pequeño, ya que en su país vendían camisetas del equipo de Ciudad de México. Las declaraciones del marroquí rápidamente ilusionaron a los aficionados de las Águilas.

Bounou afirmó que jugaría para el América|Crédito: Al-Hilal / X

“A mí siempre el América me gustó... Me acuerdo de chico, en Marruecos, cuando vendían camisetas, la del Club América estaba, por lo que es el club que ya te digo en lo internacional…”, fue lo que expresó el portero del Al-Hilal en la conversación con Guzmán. De esta manera, dejó entrever que la popularidad de las Águilas fue lo que lo marcó desde pequeño.

¿Quién es Yassine Bounou, portero que podría jugar en el América?

Si bien ya había demostrado sus dotes de portero en el Sevilla de España, donde consiguió varios títulos internacionales como la UEFA Europa League, su nombre se hizo aún más popular durante la Copa del Mundo celebrada en Qatar en 2022.

Bounou fue una de las figuras más destacadas de Marruecos, equipo que fue la revelación del torneo al alcanzar la semifinales y disputar el juego por el tercer puesto. Su seguridad bajo los tres palos, sus reflejos y su liderazgo lo han llevado a ser uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial.

Yassine Bounou en Al-Hilal|Crédito: Al-Hilal / X

América podría tener complicaciones para fichar a Bounou

Si bien es cierto que Bounou mostró simpatía con el América, ni el club ni el jugador se refirieron a una posible llegada al Nido de Coapa. Además, el guardameta de Marruecos es pretendido por varios clubes siendo River Plate uno de ellos.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Sebastián Srur, el club argentino planea realizar un intento para contratar a Bounou luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe destacar que el ex-Sevilla ya mostró intenciones de jugar para River en ocasiones anteriores, demostrando su fanatismo por el conjunto rojo y blanco.

