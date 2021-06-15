Dan 10 años de prisión a hombre que agredió a otro por el cubrebocas

En Iowa, Estados Unidos, un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión por atacar y escupir a otro que le pidió que utilizara correctamente el cubrebocas al interior de una tienda, de acuerdo con medios locales.

Shane Michael, de 42 años de edad, fue declarado culpable de lesiones intencionales que terminaron en daños graves para Mark Dinning, de 60 años, cuando salía de una óptica en Des Moines, una ciudad de Iowa.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre de 2020, cuando el hombre estaba en el comercio 'Vision 4 Less', y el otro cliente le dijo que usara bien el cubrebocas, pues lo usaba justo debajo de la nariz.

Ambas personas discutieron verbalmente por un momento al interior de la tienda, pero fue hasta que la víctima salió de la tienda y se dirigía a su auto cuando Michael lo atacó por la espalda.

En su declaración, la víctima señaló que Michael le dio un golpe en el ojo, un rodillazo en la ingle y luego se bajó el cubrebocas para toserle y escupirle en la cara mientras le decía: "¡Si yo lo tengo, lo tendrás tú!"

Durante el proceso judicial, Michael intentó argumentar que el hombre de 60 años lo había agredido, pero este señalamiento fue desestimado por un par de testigos que afirmaron que fue Michael quien inició el ataque.

Inicialmente, los fiscales del condado de Polk, donde se realizó el proceso penal, ofrecieron un acuerdo de culpabilidad para el hombre, por lo que tenía que declararse culpable de lesiones intencionales como un delito de Clase D, por lo que en su juicio habría obtenido una sentencia de dos años de libertad condicional. Sin embargo, Michael rechazó la oferta y quiso llevar su caso ante un jurado.

Los fiscales elevaron el cargo a las lesiones intencionales y el estatus cambió a delito grave de Clase C, lo que significa una condena de 10 años de prisión.

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Padre del agresor afirma que la sentencia es exagerada

Dennis Michael, padre del agresor, dijo sentirse inconforme con la sentencia de 10 años de prisión, afirmando que es grave y exagerada.

"Es como si él (la víctima) tuviera un ojo morado por una pelea de bar y ahora mi hijo está condenado a 10 años de prisión", afirmó.

Esta sentencia llega en medio de la polémica surgida por numerosos arrestos en Estados Unidos de personas que se rehúsan a usar cubrebocas para prevenir contagiarse de Covid-19.

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