Otro caso de corrupción en Morena: Lilly Téllez acusa a Ariadna Montiel de comprar productos a sobreprecio

La senadora Lilly Téllez utilizó la tribuna del Senado para acusar a Ariadna Montiel de adquirir productos de la canasta básica a precios superiores a los del mercado durante su gestión al frente de la Secretaría del Bienestar.

La legisladora señaló que, durante ese periodo, Montiel habría firmado 13 contratos con una empresa cuyo domicilio, según denunció, no puede ser localizado.

Como parte de sus señalamientos, presentó una comparación entre los costos comerciales de distintos artículos y las cantidades que presuntamente pagó la dependencia.

Entre los productos mencionados se encuentra una caja de cereal con un precio de 62 pesos, que habría sido adquirida por 115 pesos.