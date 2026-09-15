Notas
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¿Una eSIM extranjera evita el registro de tu línea celular? Esto explica la CRT
Ante los rumores de que una eSIM podría evitar registrar tu línea, esto es lo que debes saber sobre las eSIM internacionales y el riesgo de corte de línea.
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¿Es legal que te multen por usar el celular en un semáforo en rojo en CDMX?
Usar el celular te puede salvar, pero también hacer acreedor a una multa en CDMX. ¿Has oído qué pasa si lo utilizas al manejar y durante un semáforo en rojo?
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Confirmado | Si tu auto tiene estas placas, no descansa este viernes por el Hoy No Circula
Antes de salir, verifica si tu auto tiene restricciones este viernes 17 de julio. Conoce qué vehículos no circulan y evita multas que superan los 3 mil pesos.
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VIDEO: Alejandro Armenta frena preguntas incómodas sobre fotomultas en plena conferencia
Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aclaró la situación de las fotomultas en sus vehículos oficiales tras ser cuestionado en su conferencia de prensa.
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¡Que no te sorprendan! Identifica a los nuevos policías de CDMX para multar
123 policías de la CDMX que no eran de tránsito tendrán permitido multar en 13 alcaldías a los conductores que no cumplan con el Reglamento de Tránsito.
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Los derechos del usuario en México: ¿Qué hacer si tu línea de celular es suspendida por no registrarla?
¿Tu línea de celular fue suspendida por no registrarla? Conoce qué derechos tienen los usuarios en México, qué puede hacer tu operador y cómo presentar una reclamación.