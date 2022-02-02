2/2/22: la fecha ideal para celebrar una boda

Casarse en una fecha muy especial: 2/2/22, el día ideal por ser difícil de olvidar. En Europa, decenas de parejas eligieron esta fecha para celebrar su boda. Este 2/2/2022, oficinas de registro civil lucieron abarrotadas. Además, muchos creen que esta fecha trae buena suerte.

2/2/22, la fecha ideal para la boda de estas parejas