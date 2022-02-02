2/2/22: la fecha ideal para celebrar una boda
Las cosas buenas vienen de dos en dos. En Europa, decenas de parejas acuden en masa para celebrar su boda en la fecha ideal, 2/2/22
Casarse en una fecha muy especial: 2/2/22, el día ideal por ser difícil de olvidar. En Europa, decenas de parejas eligieron esta fecha para celebrar su boda. Este 2/2/2022, oficinas de registro civil lucieron abarrotadas. Además, muchos creen que esta fecha trae buena suerte.
2/2/22, la fecha ideal para la boda de estas parejas
Couples in Germany rushed to tie the knot on 2/2/22 hoping their marriages will be off to an auspicious start pic.twitter.com/Seu5Wll43n— Reuters (@Reuters) February 2, 2022