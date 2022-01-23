Primera Ministra de Nueva Zelanda cancela su boda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, informó el domingo que canceló su boda en medio de las nuevas restricciones para frenar la propagación comunitaria de la variante ómicron del COVID-19.

"Mi boda no se llevará a cabo", dijo Ardern el domingo a periodistas, y agregó que lo lamentaba por cualquier persona que se encontrara en una situación similar. La funcionaria no había revelado la fecha de su boda, pero se rumoreaba que era inminente.

Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía acerca de la cancelación de su boda con su pareja, el presentador de un programa de pesca, Clarke Gayford, Ardern respondió: "Así es la vida".

"No soy diferente, me atrevo a decirlo, de miles de neozelandeses que han tenido impactos mucho más devastadores por la pandemia, el más devastador de los cuales es la incapacidad de estar con un ser querido a veces cuando están gravemente enfermo. Eso superará con creces cualquier tristeza que experimente", señaló.

New Zealand PM Jacinda Ardern cancels her wedding amid new Omicron restrictions https://t.co/scXiqaTbqc pic.twitter.com/5aCLGHs8Qg — Reuters (@Reuters) January 23, 2022

Nuevas restricciones en Nueva Zelanda

Nueva Zelanda impondrá reglas sobre el uso de cubrebocas y limitará las reuniones a partir de la medianoche del domingo 23 de enero. Esto después de que se produjeran nueve casos de COVID-19 que pasaron de las islas del norte a las del sur después de una boda.

Una familia regresó en avión a Nelson, en la Isla Sur, tras asistir a una boda y otros eventos en Auckland, en la Isla Norte. La familia y una azafata dieron positivo.

Las fronteras de Nueva Zelanda han estado cerradas a los extranjeros desde marzo de 2020. El gobierno retrasó los planes para una reapertura gradual desde mediados de enero hasta finales de febrero debido a la preocupación por un posible brote de ómicron como en Australia.

Alrededor de 94% de la población de Nueva Zelanda mayor de 12 años está completamente vacunada y 56% de quienes son elegibles han recibido vacunas de refuerzo.