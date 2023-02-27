Elecciones 2023: ¿Cómo se integra la Legislatura de Coahuila?

En el marco de las elecciones 2023 para Estado de México (Edomex) y Coahuila, donde en ambos se elegirá la siguiente gubernatura, es importante saber cómo se integra la Legislatura de Coahuila.

En primera instancia, es relevante dejar en claro qué es el congreso, este es la Asamblea depositaria de la Soberanía Popular, integrada por 25 diputadas y diputados, su sede se encuentra en la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde se localiza el Palacio Legislativo, contando con otros dos inmuebles, el Recinto “Miguel Ramos Arizpe” y la Biblioteca del Congreso.

Las elecciones 2023 en Coahuila se llevarán a cabo el próximo 2 de junio|Twitter @EduardoOlmosC

¿Cómo se integra la Legislatura de Coahuila?

La legislatura de Coahuila se integra por 25 diputados elegidos por sufragio directo, es decir, por todos los ciudadanos coahuilenses de ambos sexos mayores de 18 años de edad que tengan su INE.

Cada diputado por el principio de mayoría es electo dentro un distrito electoral (cuyo número es de 16 distritos) con la mayoría simple de los votos.

Cabe destacar que, además de estos 16 diputados de mayoría, hay nueve por el principio de representación proporcional, que se les conoce como diputados plurinominales, que son postulados por sus partidos políticos de acuerdo a listas proporcionadas al Instituto Electoral Local.

Una vez realizado el cómputo estatal, conforme el número de votos obtenidos, se asignan los diputados que corresponden a cada uno de los partidos políticos, hasta el total de los nueve diputados plurinominales.

¿Cada cuánto se renueva el congreso de Coahuila?

La legislatura de Coahuila se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

El Congreso del estado de Coahuila se renueva en su totalidad cada tres años. El Pleno del Congreso de Coahuila se conformará con los veinticinco diputados que integran la Legislatura, conforme a la Constitución del Estado.

Cabe recordar que las elecciones 2023 en Coahuila se llevarán a cabo el próximo 4 de junio, donde se elegirá a la gubernatura. El gobernador de Coahuila que saldrá es Miguel Ángel Riquelme Solís, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).