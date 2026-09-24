Líderes de México y EU se reúnen en la 5ta Convención Binacional de la American Society of Mexico

La 5ta Convención Binacional de la American Society of Mexico reunió a líderes empresariales y representantes de México y Estados Unidos para hablar sobre economía, tecnología, inversión y el futuro de la región.

El foro está diseñado con el fin de analizar los desafíos y oportunidades que definirán la relación bilateral.

Así fue la Convención Binacional de la American Society of Mexico

La edición 2026 se llevó a cabo este 23 de septiembre en el Hotel Camino Real Polanco de la CDMX, donde se abordaron temas estratégicos como las perspectivas económicas, la inteligencia artificial y la integración regional, el desarrollo industrial y la energía, la revisión del T-MEC, así como la seguridad y cooperación entre México y Estados Unidos.

El evento contó con la presencia de Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, quien mencionó que México y Estados Unidos tienen una gran oportunidad de crecer juntos, pues se sigue impulsando el dialogo y la colaboración entre ambas naciones.

México y Estados Unidos tenemos grandes oportunidades para crecer juntos.



Un placer coincidir nuevamente con Ronald Johnson (@USAmbMex) embajador de EUA en México (@USEmbassyMEX) en la 5.ª Convención Binacional de @amsocmx, fortaleciendo los lazos que nos unen.



Sigamos… pic.twitter.com/NuZOJwFBBw — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) September 24, 2026

"México y Estados Unidos tenemos grandes oportunidades para crecer juntos. Un placer coincidir nuevamente con Ronald Johnson, embajador de EUA en México en la 5.ª Convención Binacional de American Society of Mexico, fortaleciendo los lazos que nos unen. Sigamos impulsando el diálogo y la colaboración para construir juntos un futuro más competitivo y prometedor", escribió en su cuenta de X.

A lo largo de sus cinco ediciones, este foro ha reunido a más de mil 200 líderes en cada evento, consolidándose como una plataforma clave para el diálogo de alto nivel, la vinculación estratégica y el posicionamiento institucional.

Ronald Johnson reafirma cooperación con México

Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, reafirmó la disposición para fortalecer la cooperación con México, asegurando que: “Si a México le va bien, es bueno para Estados Unidos. Es, sencillamente, sentido común”.

“No como intervencionistas, sino como buenos vecinos que realmente desean trabajar juntos para lograr que ambos países sean más seguros y prósperos”, agregó al inaugurar el evento.