¿Quién será el nuevo Secretario General de la ONU? Lista de candidatos y proceso para elegirlo
La ONU anunciará en unas horas a los candidatos para tomar el puesto de Secretario General a partir del próximo año
Quedan menos de 48 horas para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anuncie a los candidatos oficiales para el puesto de Secretario General.
De acuerdo a la página oficial de la ONU, “las candidaturas son presentadas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembro, que deben proporcionar una declaración de intenciones, un currículum vítae y la información relativa a la financiación de la campaña”.
Hasta el momento, en el sitio web figuran seis postulados para ocupar el importante cargo, pero aún se podrían sumar otras personalidades a lo largo del miércoles 22 de julio y en la mañana del jueves 23.
Trump postularía a Infantino como Secretario General de la ONU
De acuerdo a información revelada por The New York Post, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya tendría a su candidato para el puesto.
Según el medio de comunicación estadounidense, el mandatario de la unión americana postularía a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al cargo de Secretario General de la ONU, información que aún no es confirmada oficialmente.
Trump wants to nominate FIFA boss Gianni Infantino for UN secretary-general following World Cuphttps://t.co/wHp0hYzU60 pic.twitter.com/99dIrDrUSC— New York Post (@nypost) July 21, 2026
Candidatos oficiales al puesto de Secretario General de la ONU
La ONU confirmó las candidaturas de seis personas, las cuales fueron postuladas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros desde el pasado 25 de noviembre, cuando se abrió oficialmente la convocatoria.
Candidatos al puesto de Secretario General de la ONU:
- Michelle Bachelet (Chile): expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
- Rafael Grossi (Argentina): actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana): actual Representante Permanente de Guyana ante la ONU.
- Rebeca Grynspan (Costa Rica): actual secretaria general de la UNCTAD.
- Macky Sall (Senegal): expresidente de Senegal.
- María Fernanda Espinosa (Ecuador): expresidenta de la Asamblea General de la ONU.
Requisitos para elegir al nuevo Secretario General de la ONU
- Carta conjunta del Presidente de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad.
- Presentación de candidatos por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros.
- La Presidencia de la Asamblea General convoca diálogos con todos los candidatos.
- La Presidencia de la Asamblea General y los Estados Miembros eligen al nuevo Secretario General.