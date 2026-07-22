¿Quién será el nuevo Secretario General de la ONU? Lista de candidatos y proceso para elegirlo

Quedan menos de 48 horas para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anuncie a los candidatos oficiales para el puesto de Secretario General.

De acuerdo a la página oficial de la ONU, “las candidaturas son presentadas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembro, que deben proporcionar una declaración de intenciones, un currículum vítae y la información relativa a la financiación de la campaña”.

Hasta el momento, en el sitio web figuran seis postulados para ocupar el importante cargo, pero aún se podrían sumar otras personalidades a lo largo del miércoles 22 de julio y en la mañana del jueves 23.

Trump postularía a Infantino como Secretario General de la ONU

De acuerdo a información revelada por The New York Post, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya tendría a su candidato para el puesto.

Según el medio de comunicación estadounidense, el mandatario de la unión americana postularía a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al cargo de Secretario General de la ONU, información que aún no es confirmada oficialmente.

Trump wants to nominate FIFA boss Gianni Infantino for UN secretary-general following World Cuphttps://t.co/wHp0hYzU60 pic.twitter.com/99dIrDrUSC — New York Post (@nypost) July 21, 2026

Candidatos oficiales al puesto de Secretario General de la ONU

La ONU confirmó las candidaturas de seis personas, las cuales fueron postuladas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros desde el pasado 25 de noviembre, cuando se abrió oficialmente la convocatoria.

Candidatos al puesto de Secretario General de la ONU:



Michelle Bachelet (Chile): expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Rafael Grossi (Argentina): actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana): actual Representante Permanente de Guyana ante la ONU.

actual Representante Permanente de Guyana ante la ONU. Rebeca Grynspan (Costa Rica): actual secretaria general de la UNCTAD.

actual secretaria general de la UNCTAD. Macky Sall (Senegal): expresidente de Senegal.

expresidente de Senegal. María Fernanda Espinosa (Ecuador): expresidenta de la Asamblea General de la ONU.

Requisitos para elegir al nuevo Secretario General de la ONU