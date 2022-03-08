8M: Mujeres en el mundo protestan sin olvidar a Ucrania

De México a Ucrania, millones de mujeres salieron a las calles de todo el mundo este 8M para conmemorar el Día de la mujer 2022 y defender sus derechos, sin embargo, muchas de ellas no dejaron de lado el conflicto que viven en Kiev tras la invasión de Rusia.

Y mientras millones se manifiestan en la calles, las mujeres de Ucrania pasaron el Día de la mujer 2022 escondidas en una estación del metro de Kiev, que se convirtió desde hace dos semanas en un refugio antibombas para ellas y sus hijos.

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Mujeres en el mundo protestan en el 8M

En Turquía, las mujeres protestaron para defender sus derechos, durante su manifestación en este 8M, silbaron, encendieron bengalas y corearon "no tenemos miedo, no nos inclinamos" mientras se reunían en medio de una fuerte presencia policial.

En Sudán la manifestación de las mujeres este 8M se volvió también un reclamo político contra sus gobernantes. Pues entre sus tres demandas, exigen no tener negociaciones con el consejo militar actual. Las mujeres en Sudán intentaron llegar hasta el palacio presidencial en Jartum, pero la seguridad se los impidió.

Las bolivianas exigieron justicia para las víctimas de violencia de género en este Día de la mujer 2022. Cientos de mujeres marcharon desde El Alto hasta la capital La Paz y colgaron carteles de presuntos autores de feminicidios y violaciones en el exterior del edificio de la Corte de Justicia de la ciudad.

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Bolivia tiene una de las tasas más altas de mujeres asesinadas en Sudamérica debido a su género. Se reportaron más de 100 feminicidios en el país durante 2021.

Mientras tanto, en París, varios grupos colectivos feministas salieron este 8M a las calles de la capital francesa para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y las desigualdades sociales que enfrentan.

Rusia y Berlín se manifiestan por Ucrania en el Día de la mujer

Una manifestación para honrar el Día de la Mujer 2022 en Berlín, se reunió frente a la Embajada de Rusia para protestar por la invasión rusa en Ucrania. Las mujeres mostraron su solidaridad y simpatía a Ucrania con pancartas con azul y amarillo.

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Entre los discursos de este 8M que discutieron los derechos de las mujeres estuvo uno del Ministro Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania, Cem Oezdemir, quien también abordó la situación actual en Ucrania. “Ayudamos con alimentos, ayudamos con equipos, pero también ayudamos con armas.

En tanto, en Rusia, decenas de mujeres en San Petersburgo también protestaron contra la guerra en Ucrania este 8M, que es un día festivo en Moscú.

Las mujeres rusas portaban con flores en las manos y se podía escuchar gritar “Solo queremos paz” a una fila de policías enmascarados, durante las protes

tas del 8M.

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Las mujeres de Argentina, Brasil, Guatemala, Grecia, España, Nigeria, entre otros países, también se sumaron a las protestas por el Día de la mujer 2022.