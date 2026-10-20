¿El dólar se va por los cielos este martes? Así amanece el tipo de cambio en México hoy 20 de octubre 2026

El precio del dólar registró un aumento importante para el penúltimo martes del mes, manteniéndose cada vez más cerca de los 19 pesos en México. Te compartimos el tipo de cambio hoy 20 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 20 de octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.40 pesos la compra y se vende en $18.94 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 20 de octubre de 2026.

La moneda estadounidense registró un leve aumento, mientras los inversionistas esperaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana, cuando se espera que los funcionarios mantengan las tasas de interés sin cambios.

El precio del dólar se acerca a los 19 pesos en México.|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 20 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.10 pesos la compra y en $17.45 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.25 pesos la compra y se vende a $14.09 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 20 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

La moneda canadiense mantuvo gran parte de sus ganancias frente al dólar estadounidense el lunes, ya que los comentarios de línea dura del gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, eclipsaron los datos de inflación interna, mientras los inversores esperaban el resultado de un referéndum en Alberta.

El dólar canadiense supera los 14 pesos en México.|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 20 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este martes 20 de octubre 2026 en 81 mil 550 pesos por unidad, registrando una importante baja de 0.35% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el día con una baja importante en su valor tras las ganancias registradas del pasado lunes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 504 mil 737 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin registra una baja importante en México|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo en México hoy 20 de octubre 2026?

El precio del petróleo avanzó el martes, con el Brent alcanzando su nivel más alto en cinco meses, ya que los operadores descontaron una prima de riesgo geopolítico derivada de los ataques de los hutíes contra la infraestructura saudí y los informes de ataques a buques en el Golfo.

