¿Te quedaste sin combustible? El precio de la gasolina en México este martes; esto cuesta llenar el tanque

Que no te cobren de más. El litro de gasolina en México comienza la semana con leves cambios en su costo, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 22 de septiembre 2026 en distintas regiones del país.

Desde hace varias semanas, el precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en septiembre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

Atención: Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 22 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 22 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.79 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 22 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el penúltimo martes de septiembre 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.36 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 22 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la penúltima semana de septiembre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.09 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.54 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿El litro de gasolina se irá por los cielos? Hacienda eleva el subsidio IEPS para el precio del combustible en México |VIDEO

¿A cuánto está el litro de gasolina en Hidalgo HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.55 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.20 pesos.

Diésel por litro: 26.73 pesos.

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 22 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.91 pesos.

Diésel por litro: 26.85 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México durante septiembre?

Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,140.40 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,421.40 pesos por gasolina magna y $1,710.60 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Hidalgo es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.55 pesos por litro de combustible regular , seguido del Estado de México (Edomex) ubicándose en 23.79 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México