Las líneas telefónicas que deben registrarse en septiembre para evitar ser suspendidas

El registro de líneas telefónicas continúa activo en México, por lo que este 31 de agosto, los números con terminación “1” que no hayan realizado el trámite a tiempo serán suspendidos después de 72 horas; dando turno a quienes su línea vence en septiembre.

¿Qué líneas telefónicas deben registrarse en septiembre?

La prórroga establece distintas fechas según el último dígito de la línea, por lo que para septiembre se contemplan dos fechas límites para los millones de usuarios que cuentan con un número de celular activo.

Las líneas cuyo último dígito sea “2” tendrán como fecha límite el 15 de septiembre, mientras que aquellas que terminan en “3” deberán realizar el trámite a más tardar el 30 de septiembre”

Sin embargo, las personas que tengan otros dígitos no necesitan esperar hasta el vencimiento de plazo ya que el registro puede hacerse desde ahora.

A continuación te compartimos todas las fechas previstas para la vinculación de las líneas:



Dígito 1: 31 de agosto.

Dígito 2: 15 de septiembre.

Dígito 3: 30 de septiembre.

Dígito 4: 15 de octubre.

Dígito 5: 31 de octubre.

Dígito 6: 15 de noviembre.

Dígito 7: 30 de noviembre.

Dígito 8: 15 de diciembre.

Dígito 9: 31 de diciembre.

El calendario permite que los usuarios se anticipen al trámite y no tengan que esperar hasta la fecha que les corresponde.

📲 Queda menos tiempo para vincular tu línea si termina en 1️⃣



Tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo y evitar la suspensión temporal de tu servicio.



No esperes al último día, tu línea es tu identidad. ¡Dale tu nombre!



Ingresa a: https://t.co/VUdmsZUVEZ ⬅️#YoRegistro pic.twitter.com/ZHxJutGXGY — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 27, 2026

¿Qué pasa si suspenden mi línea y cómo puedo recuperarla?

La suspensión del servicio se aplicará de manera gradual durante las próximas 72 horas a partir de que termine la fecha límite; lo que quiere decir que no perderás la red en el momento.

Si una línea llega a ser suspendida, el número no se pierde, pues el usuario podrá realizar el proceso de vinculación y posteriormente recuperar el servicio, así lo informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Pasos para recuperar la línea telefónica:

Existen dos alternativas para completar el registro, ya sea acudiendo a centros de atención de clientes de tu compañía telefónica o realizando el trámite en línea.

Si decides hacerlo desde el portal web:



Ingresa al portal de la CRT

Ingresa el captcha (si te lo pide)

Selecciona tu compañía telefónica y da click en registrar

Ingresa los datos que te piden, así como la INE y CURP

El usuario puede vincular hasta 10 líneas telefónicas con una misma CURP. Para las empresas, en cambio, no existe un límite establecido para la cantidad de líneas que pueden vincular.

