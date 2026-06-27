Prórroga para registro de celulares: ¿Cuáles son las líneas que vencen en septiembre?

El Gobierno Federal, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), emitió un aviso urgente para todos los usuarios de telefonía móvil en el país al formalizar una prórroga para el registro y vinculación de líneas telefónicas.

Ante la imposibilidad de suspender millones de líneas sin registrar antes del 30 de junio, el Gobierno anunció plazos escalonados de cinco meses basados en el último dígito de tu número celular. Las fechas límites van desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre. Aquí te decimos cuál es el término de las líneas que deberán registrarse para el mes de septiembre, así como el proceso para realizarlo.

#AlMomento | En medio de la desconfianza de la ciudadanía en #México, dan prórroga a las “líneas de prepago” que no se han dado de alta en registro de telefonía.



Ahora tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



La información en… pic.twitter.com/KaDORBIDKv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

¿Cuáles son las líneas que vencerán si no las registras para septiembre?

Si tu número telefónico forma parte de los segmentos llamados a revisión durante el noveno mes del año, debes tomar en cuenta los siguientes días de corte oficial para realizar el registro de tu línea de telefonía celular de acuerdo con tu dígito correspondiente:



Dígito 2: El plazo límite establecido para completar el trámite vence de manera formal el próximo 15 de septiembre de 2026.

El plazo límite establecido para completar el trámite vence de manera formal el próximo de 2026. Dígito 3: La fecha de vencimiento definitiva para este grupo se programó para el 30 de septiembre de 2026.

¿Cuáles son los pasos para vincular tu línea telefónica para el mes de septiembre?

Para vincular tu línea telefónica en el mes que te corresponde, según el último dígito de tu número, estos son los pasos que deberás seguir:



Entra al portal del gobierno, selecciona tu compañía e ingresa tu número, posteriormente, te llegará un código mediante mensaje de texto. De igual manera, el trámite se puede realizar de forma presencial, acudiendo con los documentos requeridos en los centros de atención de tu proveedor.

selecciona e ingresa tu número, posteriormente, te llegará un código mediante mensaje de texto. De igual manera, el trámite se puede realizar de forma presencial, acudiendo con los documentos requeridos en los centros de atención de tu proveedor. Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el

documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla.

Tras ingresar y validar tus datos de identidad, el sistema te emitirá un comprobante digital de registro. Guarda este folio, ya que servirá como tu garantía ante cualquier intento de suspensión automatizada del servicio.

